健康網》腸道狀態這樣看 布里斯托大便7型解析

〔健康頻道／綜合報導〕連假大快朵頤後，你的腸道也跟著「狂歡」了嗎？其實，大便的形狀不只是一個生活小細節，還能反映我們的飲食狀況與腸道健康。好食課營養師楊哲雄（Oliver）提醒，透過布里斯托大便分類法，可以快速判斷便便屬於便秘、正常或腹瀉，並針對不同情況調整飲食與生活習慣。從膳食纖維、水分攝取到油脂與益生菌的補充，小小改變就能讓腸道回到最佳狀態。

楊哲雄於「好食課」臉書粉專指出，根據布里斯托大便分類法可將大便分成7類：

屬於便秘問題

●第一類：像羊大便，硬且小顆，並且分散不聚集，會有此種類型的便便，主要是因膳食纖維及水都攝取不足，沒足夠的膳食纖維促進腸道蠕動與增加糞便體積，也無水幫助潤滑腸道，因此變得更難將便便順利排出！

飲食上建議：

1.吃足膳食纖維：每日五蔬果，吃足三份蔬菜（約燙熟後一碗半的份量）、兩拳頭的水果，主食類也可選擇全穀及未精製雜糧增加纖維攝取。

2.喝足水：每日喝足體重公斤數 x 30毫升的水。

●第二類：呈長條形香腸狀，但表面凹凸不平。

飲食上建議：膳食纖維比起第一類有吃更多一些，但仍有略微不足，而水分仍舊喝不夠，因此建議需再多加留意纖維及飲水量。低油飲食也容易因油脂攝取不夠，腸道缺乏潤滑而有便秘問題，可靠適度補充油脂改善便秘！

屬於正常情形

●第三類：長條形香腸狀，外表偏光滑但仍舊帶點裂痕，飲食上建議可再多增加一點水分攝取，其餘正常，可繼續保持。

●第四類：長條形並且光滑，排便時不用花費太多力氣，表示膳食纖維、水分、油脂皆攝取充足，可繼續保持。

楊哲雄提醒，排便頻率1天3次～3天1次都是正常範圍！

屬於腹瀉情形

楊哲雄提到，造成腹瀉的原因很多，可能是因腸躁症、乳糖不耐、吃壞東西或是腸道菌相不平衡導致，從嚴重度輕至重分別為：

●第五類：糞便呈一段段的，斷側呈光滑柔軟狀，可能是腸道發炎、吃到刺激性食物導致。

飲食上建議：可適度補充益生菌，幫助腸道菌平衡，並減少辛辣、油炸等易刺激腸道的食物。

●第六類：糊狀大便，部分糞便仍有形體。

●第七類：水狀，無固定形狀。

後兩類可能是因食物不新鮮、手不不乾淨或是腸胃炎及乳糖不耐者食用到含乳糖食品導致腹瀉情形較嚴重。

飲食上建議：除了減少辛辣、油炸等易刺激腸道的食物，也要時時注意個人衛生清潔與食物儲存情形，乳糖不耐症嚴重者則減少乳品攝取。

楊哲雄補充，如果嚴重腹瀉，記得除了補充水分及電解質外，建議立馬就醫諮詢醫師、營養師，必要時採取低渣低纖飲食甚至禁食，減少對腸胃的刺激！

