健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄本土登革熱 楠梓現蹤

2025/10/08 20:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局今（8）日公布，本土登革熱疫情又復燃，楠梓區新增1例確診個案，累積共13例。新增患者為30多歲本國籍女性，10月7日因發燒、肌肉痠痛、骨頭痛等症狀就醫，今日實驗室確認為PCR陽性第一型，與日前已解除疫情警戒的鼓山區群聚疫情病毒不同型別。

衛生局已針對個案居住地及工作地進行擴大疫調與採檢156人，截至目前尚未發現其他疑似個案，確診個案檢體將由疾病管制署進行基因定序，以進一步釐清感染源。

針對此新增案例，高市防疫團隊獲報後，立即針對居住地與周邊警戒範圍啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。另外，防疫團隊查獲共69個積水容器，其中10個孳生病媒蚊幼蟲。依《傳染病防治法》規定，各公私場所的所有人、使用人、管理人應落實環境管理及善盡維護之責。針對查獲孳生病媒蚊者已開單告發，最高處新臺幣1萬5000元。

衛生局提醒，登革熱潛伏期通常為3至8天，最長可達約14天。被病毒帶原蚊叮咬並不會立即出現症狀，感染後於病毒血症期間（發病前1日到後5日）都具傳染力。

衛生局提醒近兩週曾前往或居住於楠梓區翠屏、仁昌、宏昌、加昌、瑞屏、金田等6個里的民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等「任一」疑似登革熱症狀，請儘速就醫並驗快篩，主動告知醫師相關活動史。也請醫師提高警覺，加強詢問患者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），主動快篩通報。

