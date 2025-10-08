3大疫苗打氣旺 彰基「左流右新」施打近5成

彰基連日來施打流感、新冠疫苗，人潮相當踴躍。（圖由彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕秋冬呼吸道病毒來勢洶洶，彰化基督教醫學中心從10月1日起開打公費流感、新冠與成人肺炎鏈球菌疫苗，施打4天來相當踴躍，完成流感疫苗接種多達2085劑，其中施打「左流右新」（同時施打流感與新冠疫苗）達958人，施打比例將近5成；長輩們湧入彰基大廳施打疫苗，直呼「有打有保庇」。彰基指出，10日國慶連假當天公休，呼籲民眾不要白跑一趟，11日上午恢復正常開診並持續提供疫苗接種服務。

根據彰基統計資料，接種者中以65歲以上長者為主共1564人，另外，高風險慢性病患者274人、重大傷病患者182人、孕婦16人、6個月內嬰兒父母21人、醫事人員17人，BMI≥30者11人。性別分布方面，男性1084人、女性1001人。「左流右新」（同時施打流感與新冠疫苗）共958人。

請繼續往下閱讀...

彰基同時提醒，政府提供的公費肺炎鏈球菌疫苗全年均可施打，符合資格對象者可持健保卡與身分證明文件至彰基教研大樓6樓健檢中心接種。目前彰基總院1樓大廳設有流感疫苗便民專診也可以評估、施打，請民眾多加利用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法