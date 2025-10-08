自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

不安全性行為肛門外皮疹 台中30多歲男染M痘

2025/10/08 19:48

M痘疫苗需2劑完整接種才有9成保護力。（記者蔡淑媛攝）

M痘疫苗需2劑完整接種才有9成保護力。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天公布7日新增1例本土M痘確診個案，為今年第4例，為30多歲的男性，自述曾有不安全性行為，9月中下旬出現肛門周圍皮疹等症狀就醫，後因症狀未緩解，再度就醫採檢後確診。

全國目前累計M痘（猴痘）確診病例共38例，其中32例為本土個案、6例為境外移入，台中市這名新增個案30多歲男性，發病後就醫採檢，經中央實驗室研判後，10月7日確診，衛生局指出，該病例的接觸者目前無症狀，將提供衛教資訊，提醒個案進行為期21天的自我健康監測。

衛生局長曾梓展表示，隨著新冠疫情趨緩，民眾社交與出遊活動明顯增加，提醒市民保持警覺，雙十連假將至，民眾社交活動頻繁，呼籲市民留意自身健康。

M痘感染症狀有皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等。（衛生局提供）

M痘感染症狀有皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等。（衛生局提供）

曾梓展指出，M痘主要透過密切的親密接觸傳播，高風險族群應主動接種M痘疫苗，並避免透過交友軟體與不特定對象發生不安全行為，如出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡或膿疱等疑似症狀，請佩戴口罩並穿著長袖衣褲儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史與接觸史，以利及早診斷與治療。

台中市目前有多處合約院所提供公費M痘疫苗服務，凡近一年內曾有高風險性行為、曾罹患性病，或性接觸對象具上述情形者，皆建議儘速完成接種，市民可透過「台中市政府疫苗預約系統」預約，或向各區衛生所洽詢，亦可至「台中市政府衛生局官網」查詢接種資訊。

