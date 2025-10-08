自由電子報
健康 > 杏林動態

桃市立醫院 將設大溪、觀音、復興院區

2025/10/08 19:53

桃園市立醫院確定落腳八德霄裡公園。（記者謝武雄攝）

桃園市立醫院確定落腳八德霄裡公園。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會定期會今進行市長施政報告，針對衛生福利部日前同意市立醫院設置一般急性病床499床，藍綠議員都很關心設置進度。市長張善政表示，市立醫院將採取自建自營模式，未來設置大溪埔頂、觀音草漯、復興3個院區，每個院區預估經費約3億元，另本院區主體將投入91.4億元，總經費將超過100億元。

副市長王明鉅表示，大溪埔頂院區位於埔頂重劃區內、社宅用地旁，至於觀音草漯院區則在大觀路、四維一街與市場用地交界處，復興院區則在原介壽國中土地上。3院區土地面積約在5、6百坪之間，未來會視狀況興建樓地板面積約1千4、5百坪的醫療大樓。由於土地取得沒有問題，又沒有地目變更問題，目前衛生局已經著手規劃，預計約兩年到兩年半的時間就可啟用。

王明鉅說，大溪埔頂、觀音草漯、復興三個院區以門診為主，可提供電腦斷層、內視鏡及洗腎等服務，未來會尋求醫學中心合作。另考量設置分院還要設分院長，成立院區可以直接接受總院管轄，避免不必要的人員編制，故未設分院。

王明鉅表示，市立醫院選址於八德霄裡公園，目前正進行地目變更作業，也已請建築師規劃院區各項配置。待土地完成變更後，就可以申請建照、動工興建，預估前置作業要1年到1年半，至於市立醫院興建則需5年時間，將力拼6年內營運。

市議員楊朝偉、朱珍瑤質詢時，都很關心市立醫院進度、定位及交通問題；議員吳進昌、李柏坊則詢問觀音草漯院區及大溪埔頂院區狀況，也呼籲早點營運，以解決地方上醫療資源不足問題。

