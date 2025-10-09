自由電子報
顏正國肺腺癌過世 醫談10原因與改善方法

2025/10/09 08:30

顏正國近日因肺腺癌過世，圖為30週年電影原聲帶記者會。（資料照、記者胡舜翔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕以好小子等電影走紅的演員顏正國，是6、7年級生記憶中的童星以及傑出演員然近日日傳出他因第四期肺腺癌辭世。台南市立安南醫院胸腔內科醫師何建輝說明，除了吸菸與空氣污染等大家普遍認知的肺腺癌原因以外，油煙與高脂肪飲食也是造成肺腺癌的其中幾項原因之一。

何建輝在臉書粉專「胸腔內科-何建輝醫師」整理出常見風險因子，若有以下情況，建議提高警覺並做好防範：

●吸菸習慣：菸草中的有害物質與肺癌高度相關；吸菸年齡越早、時間越長，風險越高。

●長期暴露於空氣污染：長期吸入懸浮微粒（如PM）與工業排放、車輛廢氣、燃煤燃油等污染，風險上升。

●長期接觸烹調油煙：高溫油炸、爆炒、燒烤產生的油煙含致癌物；未良好抽排者風險更高。

●職業性暴露：長期接觸石棉、砷、鎳、鉻、瀝青、放射性物質或環境氡氣等，可能提高風險。

●家族病史：直系親屬曾罹患肺癌者，特別是同時有吸菸習慣時，風險更顯著。

●既有肺部疾病：曾有結核、慢性支氣管炎、氣喘、COPD等，因慢性發炎可能增加後續風險。

●二手與三手菸：長期暴露二手菸或接觸殘留於衣物、牆面的三手菸，均會增加危害。

●高脂飲食：長期偏好高脂飲食，與肺腺癌風險升高有關。

●室內PM2.5：室內燃燒香品、蚊香或使用部分芳香劑，會產生有害化合物，長期吸入不利肺部健康。

●其他癌症病史：曾罹患其他癌症者，需留意整體健康管理與定期追蹤。

何建輝也提出日常自我防護建議（一般性提醒）：

避免或減少菸害與二、三手菸環境，並留意室內外空污資訊。

烹調時使用良好排油煙設備並維持通風。

於可能有職業性暴露的工作環境，遵循安全防護規範與配戴防護裝備。

規律作息、均衡飲食與適度運動，並關注身體異常變化。

若屬高風險族群或有不明原因之持續性咳嗽、胸悶、呼吸不順、體重不明原因下降等症狀，請及早就醫評估。

