健康 > 心理精神

健康網》拖延症是「完美主義」在作祟！ 心理師教3練習對抗

2025/10/09 19:14

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，拖延有時候並不是懶，而是「完美主義」在作祟；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕連假過後，總能看到兩種人：一種把待辦清光光，另一種總是拖到最後一刻。最經典的例子是打包行李，明明早知道要出遠門，卻總在出發前才臨時動手。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新分享，拖延有時候並不是懶，而是「完美主義」在作祟。對抗拖延可從接納「不完美」、把休息算進時間、先做小步驟這3個小練習開始。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」指出，很多時候拖延不是懶，而是怕做不好，完美主義乾脆轉成逃避；當然，也有更單純的理由，例如放假就只想休息。孩子寫作業時的拖延也常常如此。有些孩子不是不懂題目，而是害怕錯、害怕被罵；有些孩子是真的累了，只想在桌邊發呆。當我們把拖延只看成「懶惰」，就會忽略背後的焦慮或需求。

黃閎新分享，3個小練習對抗拖延：

1.接納「不完美」：對自己說：先完成，再完美；今天做到80分就好。

2.把休息算進時間：用25分鐘專注和5分鐘休息的節奏，把「可中斷的休息」寫進行程，而不是做到崩潰才停。

3.先做小步驟：報告沒動筆，就先整理分數、打好標題；孩子寫作業，也能先挑一題最簡單的開始。

黃閎新補充，這些方法不會讓拖延消失，但能把「卡住的焦慮」變成「可以開始的小行動」。當把休息與不完美都考慮進去，步伐反而更穩。也許我們做不到每件事都完美準備，但我們可以在焦慮與行動之間，找到比較自在的平衡。

