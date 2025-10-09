限制級
健康網》褪黑激素調節免疫、防失智 藥師揭3招可提升
〔健康頻道／綜合報導〕褪黑激素是近年頗受注目的營養素之一，但你知道嗎？它可不只能助眠。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，Russel Reiter博士於著作《褪黑激素神奇療癒力》中提出，褪黑激素不只助眠，還具有抗氧化、調節免疫、防失智、憂鬱等疾病之作用，並建議在日常生活中多曬太陽、固定作息、多攝取富含褪黑激素的食物，有助讓身體自然提升褪黑激素濃度且恢復節律。
褪黑激素潛在作用多
洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，Russel Reiter以科學研究為基礎，條理清晰地介紹褪黑激素在人體中的角色，不只是「幫助睡眠」這麼簡單。它對於抗氧化、免疫調節、甚至預防憂鬱、阿茲海默症、帕金森氏症、糖尿病與白內障等疾病，也都展現了潛在的保護效果。
另，洪正憲表示，Russel Reiter並非鼓吹大家「無腦補充」褪黑激素，而是教你如何從日常生活中自然提升。這些方法不但實用，也符合藥師的專業建議。包括：
●白天多曬太陽、夜晚減少藍光刺激。
●固定作息、避免睡前喝咖啡與酒精。
●多攝取富含天然褪黑激素的食物，例如：櫻桃、葡萄、番茄、燕麥與玉米等。
洪正憲叮嚀，在台灣褪黑激素屬於處方藥物，無法從藥局或藥妝直接購買。如果你有長期失眠、情緒困擾或慢性疾病，應先與醫師或藥師討論，再考慮是否需要額外補充。並建議透過良好的光照與作息習慣，讓身體恢復自然節律。
