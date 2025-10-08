健康網》保健食品不可代替藥物 醫授4正確觀念

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，保健食品的效果是預防而不是治療，劑量有效成分的濃度、品質管控標準也不同，若同時服用多種保健食品和治療藥物還可能有交互作用風險存在；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕保健食品可以取代藥物嗎？秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，保健食品廣告滿天飛，但若是誤信可能會造成嚴重後果。他提到，保健食品的效果是預防而不是治療，劑量有效成分的濃度、品質管控標準也不同，若同時服用多種保健食品和治療藥物還可能有交互作用風險存在。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，4個保健食品的正確觀念：

●預防保健不是治療：黃士維表示，這可能是保健食品最重要也最容易被誤解的核心概念！保健食品的作用是「預防」和「保養」，不是「治療」疾病。很多人一開始只覺得吃了保健食品就能「有病治病、無病強身」，但仔細了解會發現，這些產品主要是補充日常飲食不足的營養素，這種預防效果通常是長期累積的，不像藥物那樣有立即的治療效果。消費者可能會發現吃了幾個月的維他命，身體狀況確實比較穩定，但這是「保養」而不是「治病」！

●劑量標準差異很大：黃士維提到，保健食品不能取代藥物是因為，兩者的有效成分濃度完全不同！很多患者一開始以為魚油膠囊能取代降血脂藥，但實際上保健食品的劑量遠低於治療劑量，效果當然差很多。

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，產品主要是補充日常飲食不足的營養素，這種預防效果通常是長期累積的，不像藥物那樣有立即的治療效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

●品質管控標準不同：黃士維說明，保健食品對品質管控格外寬鬆。它們只需要符合食品安全標準，不像藥品需要通過嚴格的藥事法規管理。正常的藥物從研發到上市需要10-15年，會經過動物實驗、人體試驗等多重把關，但保健食品可能只要幾個月就能上架販售。有些消費者初期只覺得「天然的比較好」，但隨著了解加深，會發現天然不等於安全，純度和劑量的控制才是關鍵！

●交互作用風險存在：黃士維說，很多人同時服用多種保健食品和藥物，卻不知道它們之間可能產生交互作用！例如銀杏會影響抗凝血藥物的效果，聖約翰草會降低避孕藥的作用，這種「草藥干擾」雖然不像藥物交互作用那麼劇烈，但風險依然存在，特別是長期服用時更要小心。

交互作用的特色是：症狀不明顯、影響是漸進式的、很難立即察覺問題所在。有些患者會發現原本控制良好的慢性病突然不穩定，卻不知道可能是保健食品在「搗亂」！

黃士維補充。記住這個原則：有病看醫生，保養吃營養品，最重要的是養成良好的生活習慣！聰明的消費者會把錢花在刀口上，而不是被廣告牽著鼻子走。健康沒有捷徑，但有正確的方向！

