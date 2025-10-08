自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝生水危險！醫解4水源 山泉水恐釀腦膜炎

2025/10/08 19:46

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢提醒，部分的水若未經妥善處理，直接飲用恐帶來健康危害。（圖取自freepik）

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢提醒，部分的水若未經妥善處理，直接飲用恐帶來健康危害。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為山泉水很清澈、潔淨；然而，未經處理的水源，是極其危險卻常被忽視的神經威脅。多數台灣人是喝到出現永久性神經損傷或認知障礙才驚覺嚴重性。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」淺談台灣最需要謹慎處理的4種常見水源。

● 山泉水寄生蟲腦炎：山泉水是台灣登山客最致命的神經陷阱！當看似清澈的山泉水含有阿米巴原蟲或其他寄生蟲時，這些病原體就像潛伏的殺手一樣，直接攻擊大腦神經系統。

這類感染最恐怖的症狀就是「急性腦膜腦炎」，不只造成劇烈頭痛、高燒，還會出現意識混亂、癲癇發作！統計顯示，感染阿米巴的患者若未在48小時內接受抗寄生蟲治療，死亡率高達95%以上！就像被病毒入侵的電腦系統，一旦錯過黃金治療時間，大腦功能再也無法恢復！

● 老舊自來水鉛中毒：老舊社區自來水是台灣都市的「隱形神經殺手」！當使用30年以上鉛製水管或含鉛焊料接頭時，重金屬鉛會持續溶出，就像慢性毒藥一樣逐漸摧毀神經發育！

● 地下水體重金屬污染：當工廠廢水或農藥滲透地下水層時，砷、汞、鎘等重金屬會長期累積，造成「慢性神經中毒症候群」。

最可怕的是，這類患者初期可能只是手腳發麻，但隨著時間推移，周圍神經會逐漸壞死！不只精細動作困難、感覺異常，嚴重者會出現「手套襪套型」感覺喪失，就像戴了永遠脫不掉的麻醉手套。

● 溪流河水細菌腦膜炎：台灣河川溪流是戶外活動最危險的神經威脅！當河水受到工業廢水或畜牧污染時，致病細菌會通過鼻腔直接進入大腦，造成「細菌性腦膜炎」。

這類患者最痛苦的是急性神經功能衰竭，就像電路短路一樣瞬間癱瘓。不只高燒不退、劇烈頭痛，還會出現頸部僵硬、意識昏迷，連基本的吞嚥呼吸都困難重重。更殘酷的是，患者往往在戲水後24小時內就陷入昏迷！

謝炳賢提醒，如果你或家人有飲用未處理水源的習慣，或出現疑似神經中毒症狀，請立即停止飲用並就醫檢查，每一口未消毒的水都可能是神經損傷的導火線！

