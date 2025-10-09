健康網》頭髮掉、指甲脆碎、口有蒜味 醫揭硒含量恐超標

想要補充「硒」，鄰好西醫診所醫師李思賢提醒，不要過量，單以巴西堅果來看，每天攝取不要超過5顆；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕超級元素「硒」是一種對人體極其重要的礦物質，鄰好西醫診所醫師李思賢表示，主要以硒胺酸的形式存在於人體內，並融入至少25種蛋白質中，這些蛋白質被稱為硒蛋白。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，硒主要功能包括促進甲狀腺健康、抗癌、抗氧化（生成穀胱甘肽）、改善自體免疫疾病、預防砷中毒和重金屬中毒、預防糖尿病、維持皮膚彈性、預防動脈硬化以及改善精子健康。此外，硒對肝臟和膽囊的健康也有幫助。

巴西堅果含量高 每天最多吃5顆

李思賢認為，每天服用75微克至150微克的硒劑量，尤以孕婦以及哺乳的媽媽尤其需要。含有硒的食物包括巴西堅果、海鮮、牛肉、雞蛋、糙米和葵花籽等。食用巴西堅果是補充硒的聰明選擇，一顆堅果可能含有68至90微克的硒，因此每天吃2至5顆即可達到補充效果，切勿過量。

不過，李思賢提醒，「煮」或「炸」會導致食物中的硒大量流失，「蒸」或「烤」是比較能保留營養的方式。儘管硒有許多好處，但過量攝取硒也可能導致慢性硒中毒。

最常見的中毒症狀包括頭髮和指甲的脆弱及脫落，其他症狀可能包括胃腸不適、皮膚疹、蒜味口氣、疲勞、易怒及神經系統紊亂。隨著血液中硒含量的增加，糖尿病和胰島素阻抗的風險也會增加。為了預防慢性硒中毒，建議成人硒的可耐受最高攝入量（UL）為每天400微克。

