健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》肺癌初期難察覺 5飲食方法2習慣助避免

2025/10/09 08:27

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，預防肺癌，採用健康型或地中海型飲食、植物性飲食、高膳食纖維攝取、多吃水果與蔬菜、規律運動、戒菸都有幫助；示意圖。（圖取自shutterstock）

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，預防肺癌，採用健康型或地中海型飲食、植物性飲食、高膳食纖維攝取、多吃水果與蔬菜、規律運動、戒菸都有幫助；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家都知道「戒菸是預防肺癌最重要的關鍵」，但部分肺癌的發生，卻與吸菸並無直接關聯。耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，肺癌的可怕，在於初期可能毫無徵兆，預防肺癌，採用健康型或地中海型飲食、植物性飲食、高膳食纖維攝取、多吃水果與蔬菜、規律運動、戒菸都有幫助。政府也推廣「肺癌早期偵測計劃」，高風險的民眾可多加利用。

許嘉珊於臉書專頁「履行生活 許嘉珊醫師」發文表示，從日常生活習慣的改善，也能起到一定的效果。越來越多大型研究顯示，其實飲食與生活習慣的調整也能幫助降低肺癌風險！尤其對吸菸者或曾吸菸者特別有幫助。哪些飲食習慣有保護作用？根據多項研究與統合分析：

1.健康型或地中海型飲食：以水果、蔬菜、全穀、豆類、堅果為主，少吃紅肉與加工肉的飲食，與肺癌風險降低約30–35% 有關。

2.植物性飲食：愈多植物來源食物、愈少動物性脂肪與肉類，肺癌風險可再下降約 10–25%。

3.多吃水果與蔬菜：對吸菸或曾吸菸者，每天多吃100克（約1小碗）水果或蔬菜，肺癌風險再下降 4–5%。

4.高膳食纖維、全穀早餐、少加工肉，也與更低的肺癌風險相關。

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，高膳食纖維、全穀早餐、少加工肉，也與更低的肺癌風險相關。（圖取自freepik）

耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，高膳食纖維、全穀早餐、少加工肉，也與更低的肺癌風險相關。（圖取自freepik）

規律運動也有幫助

許嘉珊說明，運動雖然不能完全抵銷吸菸的影響，但研究發現：規律的身體活動，可讓肺癌風險降低約13–30%。（例如快走、騎腳踏車、游泳，每週至少150分鐘）。最重要的仍是戒菸，飲食與運動的確能幫忙，但戒菸仍是預防肺癌最有效的方法。避免二手菸的暴露、廚房油煙的長期接觸，也是重要的關鍵。

許嘉珊提到，若你已經戒菸或正在努力中，搭配健康飲食與規律運動，能進一步幫助肺部修復、降低發炎與氧化壓力，讓身體恢復更快！重點在於:

●吃得「多彩、多纖、少加工」。

●動得規律、增加有氧訓練。

●避免紅肉與高脂精緻食品。

●戒菸最重要！

許嘉珊表示，台灣從2022年起，就有開始推廣「肺癌早期偵測計劃」，具肺癌家族史者（45-74歲男性或40-74歲女性）和重度吸菸者（50-74歲、吸菸史達20包-年以上、目前吸菸或戒菸未達15年）提供給高風險的民眾公費的肺部低劑量電腦斷層檢查，目的是抓出幾乎完全沒症狀的早期肺癌！很棒的資源可以多多利用喔。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

