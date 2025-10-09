健康網》上班族早餐地雷大解析 當心蛋白質不足、血糖飆

營養師張馨方表示，早餐吃麵包或三明治容易攝取高澱粉、高油，蛋白質卻不足；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕上班族為追求快速方便，經常選擇快速型餐點當早餐。營養師張馨方表示，據觀察，約7成的人吃麵包或三明治、3成選擇水果或輕食。雖然省時方便，但這些看似健康的選擇，其實藏著不少陷阱。她並指出，麵包或三明治高澱粉、高油；水果或輕食飽足感不足；且易造成血糖飆、脂肪增。此外，因2種早餐都缺乏蛋白質，建議可微調加入茶葉蛋、豆漿、優格、堅果等食材，營養更均衡。

2大類早餐蛋白質均不足

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，趕時間的上班族常挑選的早餐，大致可分為麵包／三明治派、水果／輕食派2大類，看起來吃得飽足，但其實這樣的飲食背後也藏著以下營養小陷阱：

●麵包／三明治派：容易偏向攝取高澱粉、高油，但蛋白質不足，吃完容易餓。若常搭配含糖飲料，熱量更是隱形炸彈。

●水果／輕食派：食材內容雖然清爽，但缺少蛋白質，飽足感不足，很容易在上午就嘴饞想吃東西。

營養調整小對策大公開

針對上述2大早餐地雷，張馨方也提出以下調整小對策：

●麵包／三明治族：建議選全麥吐司+茶葉蛋／無糖豆漿，增加攝取蛋白質與膳食纖維。且應挑少醬料、多蔬菜的款式，避開厚奶油、炸物少負擔。

●水果／輕食族：水果可加無糖優格、堅果，提升飽足感與營養密度。

高纖低醣3菜單穩血醣

另，張馨方也曾發文特別提及，三明治+奶茶、飯糰+咖啡這類快速早餐，容易讓血糖、脂肪飆高，並推薦以下3款早餐組合，高纖低醣又健康：

1.優格+高纖水果+堅果：希臘優格或一般優格搭配奇異果、莓果，撒上無調味杏仁或核桃，兼顧蛋白質、膳食纖維與好油脂。

2.全麥吐司+酪梨+水煮蛋+小黃瓜片：酪梨可提供好油脂，搭配雞蛋的優質蛋白，可讓飽足感更持久，血糖更穩定。

3.燕麥豆漿杯：無糖豆漿加入即食燕麥片與奇亞籽，前一晚備好放入冰箱，隔天早上可直接帶著走，方便又能提供優質營養。

張馨方提醒，其實不管你吃的早餐是哪一派，只要稍微調整食材內容，就能讓早餐吃得健康更均衡。

