健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

顏正國肺腺癌驟逝！早發現重要 立委推篩檢制度化

2025/10/08 16:58

立委林俊憲（右五）結合醫界在立法院成立肺腺癌防治委員會，推動肺癌早期篩檢發現的重要性。（林俊憲服務處提供）

立委林俊憲（右五）結合醫界在立法院成立肺腺癌防治委員會，推動肺癌早期篩檢發現的重要性。（林俊憲服務處提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕有「好小子」之稱的國內資深演員顏正國因肺腺癌病逝、享年50歲，消息震驚社會，也讓「肺腺癌防治」再度成為全民關注焦點。早在幾年前，民進黨立委林俊憲已積極推動「肺腺癌早期篩檢制度化」，從台南出發，讓台灣在防治肺腺癌策略上走快一步。

林俊憲表示，肺癌已連續多年高居我國10大癌症死因之首，其中肺腺癌占比最高、且早期幾乎沒有症狀，許多患者一發現有症狀時就是晚期，錯過黃金治療期。正因如此，他在立法院與醫界人士共同成立「肺腺癌防治委員會」，倡議推動低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢試辦計畫，並在台南率先實施。

該計畫整合台南市政府、成大醫院、奇美醫院、新樓醫院等10多家醫療院所資源，提供民眾免費篩檢名額，成為全台第1個將肺癌篩檢制度化的城市。林俊憲指出，試辦成果極為顯著，後續會促使國健署將此模式推廣到全國各地實施。

據統計，截至2024年底，全國透過LDCT篩檢已找出近兩千位肺癌確診患者，其中高達83%是在早期被發現。林俊憲分析，「早期診斷發現、精準醫療」不僅能大幅提高患者存活率，更可節省龐大的健保費支出，這不只是醫療效益，更是國家公共衛生的重要里程碑。

「疾病是不分年齡與身分，健康檢查不能等」。林俊憲強調，顏正國從叛逆少年成為成熟演員，對於文化藝文的貢獻大家有目共睹，其生命故事曾激勵許多人，如今卻因疾病纏身、人生戛然而止，令人惋惜，這樣的遺憾也再次提醒社會，唯有建立完整的預防與篩檢制度，才能守護更多家庭的幸福。

立委林俊憲（右三）結合醫界在立法院成立肺腺癌防治委員會，推動肺癌早期篩檢發現的重要性。（林俊憲服務處提供）

立委林俊憲（右三）結合醫界在立法院成立肺腺癌防治委員會，推動肺癌早期篩檢發現的重要性。（林俊憲服務處提供）

