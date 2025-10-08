自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「無肉飲食」穩血壓、降慢性病風險 注意3營養攝取

2025/10/08 18:57

營養師李婉萍指出，蔬食以植物為主軸，重視原型食物與營養均衡，並可彈性攝取奶蛋或魚類。（圖取自freepik）

營養師李婉萍指出，蔬食以植物為主軸，重視原型食物與營養均衡，並可彈性攝取奶蛋或魚類。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年「蔬食風潮」盛行，不少人為了健康、環保或動物權益而改變飲食習慣，但「蔬食」其實不等於「素食」。營養師李婉萍指出，蔬食以植物為主軸，重視原型食物與營養均衡，並可彈性攝取奶蛋或魚類。研究顯示，蔬食不僅有助穩定血壓、保護心血管，甚至能降低慢性病與新冠中重症風險。但長期蔬食仍須留意蛋白質、維生素B12與礦物質攝取狀況。

李婉萍於臉書粉專說明，台灣常說的「素食」，過去大多都讓人聯想到宗教信仰，類似國外所說的vegan，也就是完全不吃包含奶蛋類在內的任何動物性食物，甚至不吃蔥、蒜、韭菜等五辛植物。但是這通常也給人加工品與用油較多的印象。

至於這幾年經常聽到的「蔬食」，除了以植物性食物作為飲食來源之外，也會盡量避免加工食品，強調新鮮蔬果為主以原型食物為主；同時也不排除攝取奶、蛋與其相關製品。在純素和蛋奶素之外，還有一種用魚類和海鮮取代其他動物肉的「魚素」，兼具有益身體健康和永續環保的概念。

營養師李婉萍指出，蔬食以植物為主軸，重視原型食物與營養均衡，並可彈性攝取奶蛋或魚類。（圖取自freepik）

營養師李婉萍指出，蔬食以植物為主軸，重視原型食物與營養均衡，並可彈性攝取奶蛋或魚類。（圖取自freepik）

吃蔬食護血管、降慢性病風險

李婉萍表示，長期採取蔬食模式的人，可以獲得較豐富的膳食纖維、葉酸、抗氧化劑，以及鎂、鉀等營養，也比較不會攝取到存在於動物性食物中的飽和脂肪。因此被認為具有降低罹患慢性病風險的潛力，例如心血管疾病、第2型糖尿病及肥胖症等，亦較少發生便秘和腸道疾病的情況。

還有文獻提到，不含動物性食物的飲食有助減少癌症上身的可能性，或改善癌症預後。對女性健康也有好處：食用較多肉類的人，發生子宮肌瘤的機率較高；反之，如果攝食綠色蔬菜，將可減少子宮肌瘤發生率。也有國外研究發現，採取植物性飲食的人在確診之後，發展成中重症的風險得以大幅降低，並且有助預防長新冠後遺症。

長期蔬食會缺乏什麼營養？

李婉萍提到，每一類食物都有它獨特的營養價值，吃蔬食好處多，但長時間避食肉類也可能較難攝取到以下營養，因此要吃得更有技巧。

蛋白質：肉類是蛋白質的重要來源之一，建議蔬食者可從蛋類、奶類及乳製品中補充動物性蛋白質，搭配豆類和豆製品、堅果、穀物等食物中的植物蛋白，以滿足日常對蛋白質的需求。

營養師李婉萍指出，建議蔬食者可從蛋類、奶類及乳製品中補充動物性蛋白質，搭配豆類和豆製品、堅果、穀物等食物中的植物蛋白，以滿足日常對蛋白質的需求。（圖取自freepik）

營養師李婉萍指出，建議蔬食者可從蛋類、奶類及乳製品中補充動物性蛋白質，搭配豆類和豆製品、堅果、穀物等食物中的植物蛋白，以滿足日常對蛋白質的需求。（圖取自freepik）

維生素B-12：B12大多從動物性食品中獲得，若有缺乏恐導致貧血、疲勞，對兒童來說則會造成生長發育遲緩。同樣提醒可攝取蛋奶類食物與發酵食品「天貝」，另可多吃強化食品，例如添加了維他命B12的穀物麥片、植物奶和營養酵母等等。

礦物質：包括鐵、鈣和鋅，雖然也可從植物性食物得到，但進到人體後吸收利用率不如動物性飲食來得好，所以可能需要比一般人吃更多的量幫助補足。亦可透過飲食技巧加強吸收率，例如維生素C能促進鐵、鈣的吸收，可於餐中相互搭配或飯後兩小時內攝取高C水果。

李婉萍補充，許多研究發現大多數蔬食／素食者與一般葷食者相較，罹患多種慢性病的風險較低，不僅是因為他們更頻繁地吃蔬菜、水果、大豆等食物且避免吃肉，而且也較少抽煙、喝酒，以及經常運動等習慣都有相關。所以想保持身體健康，改善飲食、攝取正確營養固然相當重要，平時的生活方式也是關鍵因素喔！

