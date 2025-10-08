不僅限於大腦！失智症可能始於腿部 這樣有幫助

失智症可能始於人的腿部，快速步行可降低罹患失智症風險。圖為快速步行示意圖。

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然大多數人認為，保持大腦敏銳是預防或降低失智症風險的關鍵，但在印度新德里全印醫學科學研究所（AIIMS）接受培訓的神經外科醫生奈克（Arun L. Naik）博士指出，失智症也可能始於人的腿部。

根據印度時報（TOI）報導，缺乏運動會削弱腿部肌肉並導致肌少症，也就是肌肉量下降。奈克表示，有研究表明：腿部肌肉減少會加速認知能力下降，並增加罹患失智症風險。因為活躍的肌肉能分泌出促進大腦健康的腦源性神經營養因子（BDNF）。奈克補充，BDNF可增強大腦記憶區域海馬體的連結。

奈克聲稱，2020年發表在神經病學期刊上的1項研究發現，老年人步行速度慢與腦容量較小和認知能力下降風險相關。他解釋，這是因為步行不僅僅是1項體力活動，更是1次全腦鍛煉，每一步都涉及額葉、小腦、脊髓和大腦感受反饋迴路之間的協調。

奈克強調，當步態發生變化就是大腦發出警告。步行方式及步伐出現變化，往往在記憶障礙症狀出現前的數年發生。他補充，散步有利於改善大腦健康，可刺激BDNF從而增強神經元連接。

奈克說除了每日快速步行30分鐘外，還有其他方式能預防失智症。例如練習雙任務行走，即邊走路邊進行簡單腦力任務，或針對下肢進行肌力訓練，因為肌肉是認知的保險。

奈克警告，如果人的腿慢下來，大腦也可能跟著慢下來。保護好自身步態，就是保護好自身大腦。奈克表示，培養步行習慣永遠不會太晚。即使從60多歲開始，也能顯著降低失智症風險。

