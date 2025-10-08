自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

不僅限於大腦！失智症可能始於腿部 這樣有幫助

2025/10/08 17:01

不僅限於大腦！失智症可能始於腿部 這樣有幫助

失智症可能始於人的腿部，快速步行可降低罹患失智症風險。圖為快速步行示意圖。
（彭博社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然大多數人認為，保持大腦敏銳是預防或降低失智症風險的關鍵，但在印度新德里全印醫學科學研究所（AIIMS）接受培訓的神經外科醫生奈克（Arun L. Naik）博士指出，失智症也可能始於人的腿部。

根據印度時報（TOI）報導，缺乏運動會削弱腿部肌肉並導致肌少症，也就是肌肉量下降。奈克表示，有研究表明：腿部肌肉減少會加速認知能力下降，並增加罹患失智症風險。因為活躍的肌肉能分泌出促進大腦健康的腦源性神經營養因子（BDNF）。奈克補充，BDNF可增強大腦記憶區域海馬體的連結。

奈克聲稱，2020年發表在神經病學期刊上的1項研究發現，老年人步行速度慢與腦容量較小和認知能力下降風險相關。他解釋，這是因為步行不僅僅是1項體力活動，更是1次全腦鍛煉，每一步都涉及額葉、小腦、脊髓和大腦感受反饋迴路之間的協調。

奈克強調，當步態發生變化就是大腦發出警告。步行方式及步伐出現變化，往往在記憶障礙症狀出現前的數年發生。他補充，散步有利於改善大腦健康，可刺激BDNF從而增強神經元連接。

奈克說除了每日快速步行30分鐘外，還有其他方式能預防失智症。例如練習雙任務行走，即邊走路邊進行簡單腦力任務，或針對下肢進行肌力訓練，因為肌肉是認知的保險。

奈克警告，如果人的腿慢下來，大腦也可能跟著慢下來。保護好自身步態，就是保護好自身大腦。奈克表示，培養步行習慣永遠不會太晚。即使從60多歲開始，也能顯著降低失智症風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中