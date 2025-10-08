健康網》綠茶幫助減重 加國網紅醫談4機制

加拿大網紅醫師馮傑森表示，綠茶對健康益處多，且具有成本低廉以及副作用極低等優點。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕綠茶是很常見的飲料，不論自己買茶葉或茶包來泡，都很方便且美味。加拿大的華裔腎臟科醫師馮傑森（Jason Fung）在擁有138萬訂閱的頻道「Jason Fung」上說明綠茶的妙用，以及如何幫助減重。該影片獲得25萬次的瀏覽。

馮傑森說明，綠茶是由茶樹（Camellia sinensis）的葉子沖泡而成，主要成分是多酚（polyphenols），佔乾重的35%。多數多酚屬於兒茶素（catechins），其中最豐富的是 EGCG （Epigallocatechin Gallate），被認為是綠茶發揮作用的主要活性成分。

馮傑森引用研究顯示：一項統合分析（meta-analysis）指出，常飲用綠茶的人平均可額外減輕 1.3 公斤的體重。

綠茶要如何幫助大家減重呢？馮傑森認為藏有4種機制。

1. 增加能量消耗（Increased Energy Expenditure）：綠茶能提高代謝率，幫助身體燃燒更多卡路里。綠茶含有兒茶素與咖啡因，兩者共同作用，能夠將能量消耗提高約 4% 至 8%。

●兒茶素：兒茶素會抑制 COMT（兒茶酚-O-甲基轉移酶），這種酶通常會分解正腎上腺素（norepinephrine，一種「戰鬥或逃跑」反應的關鍵調節荷爾蒙）。抑制 COMT 可使正腎上腺素在體內停留更久，從而提高新陳代謝。

●咖啡因：綠茶也含有咖啡因，它能抑制磷酸二酯酶（phosphodiesterase），進一步提高代謝率。

2. 增加脂肪氧化（Increased Fat Oxidation）：綠茶有助於提高脂肪燃燒的速度。正腎上腺素增加交感神經張力，促使身體動員脂肪作為能量來源，特別是腹部脂肪，這也是最危險的脂肪類型。一項研究顯示，飲用綠茶有助於減少腰圍，這反映了腹部或內臟脂肪的減少。

3. 減少碳水化合物吸收（Reduced Nutrient Absorption）：綠茶兒茶素可能會阻礙碳水化合物的吸收。兒茶素能抑制關鍵的消化酶，如「α-澱粉酶」（α-amylase）和「α-葡萄糖苷酶」（α-glucosidase），這些酶負責將碳水化合物分解成葡萄糖。

這能減緩葡萄糖被吸收到血液中的速度，一項研究發現：混合茶飲（包括綠茶）在搭配高碳水化合物食物時，能減少 25% 的葡萄糖吸收。未被吸收的碳水化合物會直接排出體外。

4. 減少飢餓感（Reduced Hunger）：綠茶兒茶素可能降低飢餓荷爾蒙。一項研究顯示，綠茶兒茶素有助於降低胃飢餓素（Ghrelin）水準，胃飢餓素也被稱為「飢餓荷爾蒙」，水平降低意味著飢餓感減少。這項研究顯示，僅透過降低飢餓感，就能帶來約1.6公斤的體重減輕。

最後馮傑森總結，綠茶具有潛在的減重效益、減少飢餓感、增加脂肪氧化和提高代謝率，而其風險幾乎為零。

