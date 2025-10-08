顏正國妻曝「好小子」抗癌不到一年 營養師呼籲大家護肺啟動

〔健康頻道／綜合報導〕經過一夜的沉澱，「好小子」顏正國的太太在臉書親自發布死訊，她說：「所有對阿國的心意，我們都收到了！請見諒我就不再一一回覆了！」

她表示，阿國在2024年11月經診斷罹患肺腺癌晚期，他一直無所懼、勇敢的與病魔奮戰，但仍遺憾地在昨（7）日─2025 年 10月7日下午16時57分，在所有家人陪伴下安詳辭世。她也向亞東醫院致謝，他們讓阿國無病痛的「出院」了。

根據衛福部統計，肺癌為台灣癌症發生率、死亡率雙冠王，每年奪走逾萬條寶貴生命。癌症關懷基金會表示，由中研院領銜的「台灣癌症登月計畫」近期發現，女性患者多受內在致癌因子（如基因、免疫、賀爾蒙）影響。這意味著，即使女性吸菸比例低，仍可能罹癌，提醒女性不可掉以輕心。

癌症關懷基金會營養師黃書宜提供，日常生活5個護肺習慣：

●戒菸首要，遠離致癌根源：

戒菸是預防肺癌最有效的方法。研究顯示，戒菸後10-15年內，罹患肺癌的風險會降低一半，同時也能減少大腸直腸癌、肝癌、咽喉癌、口腔癌、胃癌、食道癌、胰臟癌、膀胱癌、子宮頸癌、腎癌和白血病等多種癌症風險。更重要的是，戒菸也能保護家人、朋友免受二手菸危害。

●多蔬果，提升抗氧化力：

蔬果富含植化素和抗氧化營養素，尤其β-胡蘿蔔素、維生素C和E等，能清除自由基、減少細胞損傷，降低罹癌風險。

黃書宜建議多攝取綠葉蔬菜、胡蘿蔔、芭樂、番茄、十字花科蔬菜（如油菜、大白菜、甘藍、花椰菜）、蔥、蒜等。研究指出，若水果或蔬菜攝取量過低恐使肺癌風險增加3倍！

●少紅肉，遠離加工肉品：

大量食用紅肉會顯著增加24%罹患肺癌的風險，且紅肉有較高的飽和脂肪，而高飽和脂肪攝取會使肺癌風險增加，反之，以多元不飽和脂肪取代飽和脂肪，可使肺小細胞癌和肺鱗狀細胞癌的風險分別降低 16%及17%。

同時，應避免吃醃製和煙燻肉製品，因其含有亞硝基二甲胺和亞硝酸鹽等強致癌物，恐增肺癌風險。

●保持理想腰圍，降低發炎風險：

研究指出，腰圍越大，罹患肺癌的風險就越高。建議男性腰圍應小於90公分（約35吋）、女性腰圍應小於80公分（約31吋）。



國民健康署建議，每天至少30分鐘中等強度運動。規律運動能促進肺部代謝、提升心肺功能，研究發現，有運動習慣者可降低20%至50%肺癌風險。

