湖口仁慈醫院心臟血管中心揭牌 填補偏鄉急重症照護缺口

湖口仁慈醫院投入8千萬元，引進醫學中心等級的心導管系統等先進設備。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕湖口仁慈醫院投入8千萬元，引進醫學中心等級的心導管系統設備所打造的心臟血管中心，今（8）天揭牌典禮，宣告心臟及周邊血管相關醫療，以及急重症照護服務正式啟動；此舉不僅填補湖口及鄰近地區約40萬人口在心臟介入與急重症醫療上的缺口，更以24小時運作為長期目標，期為鄉親帶來即時、專業的心血管照護。

天主教新竹教區主教李克勉、新竹縣政府衛生局長殷東成、湖口鄉公所及多位民意代表等出席揭牌典禮。殷東成同時恭賀仁慈醫院今年獲得衛福部「健康台灣深耕計畫」。

湖口仁慈醫院引進醫學中心等級的心導管系統等先進設備，並以24小時營運作為長期目標。（記者廖雪茹攝）

仁慈醫院院長劉益宏表示，心血管疾病長年高居國人十大死因前列，據統計每10萬人約有100人會因心臟及心血管疾病死亡，其中急性心肌梗塞的治療更是分秒必爭。心臟血管中心的成立，能在黃金救援時間內完成診斷與介入治療，大幅縮短患者轉送外院的等待時間，為搶救生命爭取寶貴時機，獲得最佳的癒後效果，同時避免嚴重後遺症。

心臟血管內科醫師黃意忠指出，該院心臟血管中心引進最新型「Philips Azurion」雙平面心導管系統，具備低輻射劑量、高解析度影像及精準導引功能，讓治療過程更安全、有效。同時結合院內急診、加護病房及心臟內科專科醫療團隊，建構完善的一站式心血管醫療照護網絡，可望為湖口及鄰近地區40萬人口心血管疾病提供治療服務，並以24小時營運作為長期目標。

黃意忠說明，目前湖口重病轉院的機率頗高，即是因該院在心血管疾病方面未能進一步處理，在劉院長積極支持，加上與亞東醫院長期的合作，該院已有能力進行心血管疾病的治療，因此在24小時營運及醫療能力的配合下，相信可服務在地40萬人口的心血管疾病，同時可降低發病的死亡率。

劉益宏強調，未來將持續引進先進設備與專業醫療，讓湖口及周邊鄉親免於舟車勞頓，即能享有與醫學中心等級同步的心臟醫療品質。

湖口仁慈醫院心臟血管中心今天揭牌，宣告心臟及周邊血管相關醫療，以及急重症照護服務正式啟動。（記者廖雪茹攝）

湖口仁慈醫院心臟血管中心今天揭牌，填補了湖口及鄰近地區約40萬人口在心臟介入與急重症醫療上的缺口。（記者廖雪茹攝）

