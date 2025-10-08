自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

湖口仁慈醫院心臟血管中心揭牌 填補偏鄉急重症照護缺口

2025/10/08 16:07

湖口仁慈醫院投入8千萬元，引進醫學中心等級的心導管系統等先進設備。（記者廖雪茹攝）

湖口仁慈醫院投入8千萬元，引進醫學中心等級的心導管系統等先進設備。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕湖口仁慈醫院投入8千萬元，引進醫學中心等級的心導管系統設備所打造的心臟血管中心，今（8）天揭牌典禮，宣告心臟及周邊血管相關醫療，以及急重症照護服務正式啟動；此舉不僅填補湖口及鄰近地區約40萬人口在心臟介入與急重症醫療上的缺口，更以24小時運作為長期目標，期為鄉親帶來即時、專業的心血管照護。  

天主教新竹教區主教李克勉、新竹縣政府衛生局長殷東成、湖口鄉公所及多位民意代表等出席揭牌典禮。殷東成同時恭賀仁慈醫院今年獲得衛福部「健康台灣深耕計畫」。

湖口仁慈醫院引進醫學中心等級的心導管系統等先進設備，並以24小時營運作為長期目標。（記者廖雪茹攝）

湖口仁慈醫院引進醫學中心等級的心導管系統等先進設備，並以24小時營運作為長期目標。（記者廖雪茹攝）

仁慈醫院院長劉益宏表示，心血管疾病長年高居國人十大死因前列，據統計每10萬人約有100人會因心臟及心血管疾病死亡，其中急性心肌梗塞的治療更是分秒必爭。心臟血管中心的成立，能在黃金救援時間內完成診斷與介入治療，大幅縮短患者轉送外院的等待時間，為搶救生命爭取寶貴時機，獲得最佳的癒後效果，同時避免嚴重後遺症。  

心臟血管內科醫師黃意忠指出，該院心臟血管中心引進最新型「Philips Azurion」雙平面心導管系統，具備低輻射劑量、高解析度影像及精準導引功能，讓治療過程更安全、有效。同時結合院內急診、加護病房及心臟內科專科醫療團隊，建構完善的一站式心血管醫療照護網絡，可望為湖口及鄰近地區40萬人口心血管疾病提供治療服務，並以24小時營運作為長期目標。  

黃意忠說明，目前湖口重病轉院的機率頗高，即是因該院在心血管疾病方面未能進一步處理，在劉院長積極支持，加上與亞東醫院長期的合作，該院已有能力進行心血管疾病的治療，因此在24小時營運及醫療能力的配合下，相信可服務在地40萬人口的心血管疾病，同時可降低發病的死亡率。

劉益宏強調，未來將持續引進先進設備與專業醫療，讓湖口及周邊鄉親免於舟車勞頓，即能享有與醫學中心等級同步的心臟醫療品質。

湖口仁慈醫院心臟血管中心今天揭牌，宣告心臟及周邊血管相關醫療，以及急重症照護服務正式啟動。（記者廖雪茹攝）

湖口仁慈醫院心臟血管中心今天揭牌，宣告心臟及周邊血管相關醫療，以及急重症照護服務正式啟動。（記者廖雪茹攝）

湖口仁慈醫院心臟血管中心今天揭牌，填補了湖口及鄰近地區約40萬人口在心臟介入與急重症醫療上的缺口。（記者廖雪茹攝）

湖口仁慈醫院心臟血管中心今天揭牌，填補了湖口及鄰近地區約40萬人口在心臟介入與急重症醫療上的缺口。（記者廖雪茹攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中