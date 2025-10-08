流感疫情升溫 新北長者接種疫苗抽iPhone

公費流感疫苗已於10月1日起開打，設籍新北市65歲以上長者打疫苗可參加抽獎。（衛生局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕公費流感疫苗已於10月1日起開打，新北市衛生局長陳潤秋今（8）天指出，今年流感提早進入流行期，第40週（9月28日至10月4日）新北市類流感門、急診就診人次約2萬2613人，比前1週上升15.1%，呼籲符合公費資格的民眾盡速接種流感疫苗，65歲以上設籍長輩打疫苗可參加抽獎，有機會抽中價值超過5萬元的iPhone 17。

陳潤秋今天在市政會議表示，第40週新北市類流感的門診就診人次為2萬1402人，比去年同期上升1.17%；新北市類流感的急診就診人次為1211人，比去年同期增加9.85%，目前社區中流行吸呼道病原體以流感病毒為主，流感已提早進入流行期。

陳潤秋說，接種流感疫苗是預防疫情最有效的方法，新北市今年採購100萬劑公費流感疫苗，第一階段開放的公費對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民、安養或長期照顧機構等對象、滿6個月至國小入學前幼兒、具潛在疾病及高風險對象、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼托機構人員、醫事及衛生防疫相關人員等。

衛生局表示，設籍新北市65歲以上市民在新北市接種疫苗，可參加抽獎活動，週週抽籤元禮券，期末將抽出價值超過5萬元的iPhone 17 Pro Max、按摩椅、超顯卡電競筆電等多項好禮。

