健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不只護心又抗老 研究揭「這款咖啡」還能防失智

2025/10/10 06:36

腎臟科醫師江守山表示，據國外研究，喝咖啡不僅能降低早逝、心臟疾病的風險，對於預防阿茲海默症也有助益；示意圖。（圖取自freepik）

腎臟科醫師江守山表示，據國外研究，喝咖啡不僅能降低早逝、心臟疾病的風險，對於預防阿茲海默症也有助益；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕對於愛喝咖啡的人來說，每天所喝的不只是儀式感，也可能是維護健康的秘密武器。腎臟科醫師江守山表示，喝咖啡不僅能降低早逝、心臟疾病的風險，根據義大利的1項研究也顯示，義式濃縮咖啡能阻止tau蛋白的生長，而tau蛋白的聚集物也被懷疑是觸發阿茲海默症的元凶。

江守山於臉書專頁發文表示，對於所有喝咖啡的人來說，義式濃縮咖啡確實有著某種獨特魅力，它不僅僅能提神醒腦，其實同時也在對抗與阿茲海默症相關的生物過程。根據義大利維羅納大學的研究發現，義式咖啡中的咖啡因、三軟葉鹼以及染料木素等成分，阻礙了tau樣本的生長和擴散。而tau蛋白的聚集物，則被懷疑是觸發阿茲海默症的開端。由此可知，飲用義式濃縮咖啡有助預防失智。

此外，江守山也曾於臉書發文指出，據美國心臟學院第71屆年度科學會議發表內容，每天飲用2-3杯咖啡可降低早逝風險，也能減少心臟病、心衰竭或心律不整（即房顫）的發生率達15％；而患有房顫且每天喝咖啡的人，比不喝咖啡者死於心臟病的風險低2成，即使咖啡似乎會讓心臟加速跳動，對於患有心臟病的人來說，也可能是健康飲食的一部分。

另，江守山表示，根據澳洲阿爾弗雷德醫院研究人員使用英國生物銀行數據庫中超過50萬名被追蹤至少10年的人口數據，進行3次分析以評估咖啡對健康的影響。顯示飲用咖啡不僅是一種預防措施，而且對已經存在心臟問題的人來說也是安全的。研究者之一的Peter Kistler表示，雖然人們常將咖啡與咖啡因聯想在一起，但它含有100多種生物活性化合物，可減少氧化壓力和發炎反應、促進新陳代謝、阻止腸道吸收脂肪並阻塞引起異常心律的受體。

