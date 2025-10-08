識破癌細胞偽裝 科學家找到新法重啟免疫作戰

癌細胞常因善於偽裝，而能躲避人體免疫系統的攻擊，形成所謂的「冷腫瘤」。最新研究發現一種新方法，有望「喚醒」免疫系統，將「冷腫瘤」轉化為易於攻擊的「熱腫瘤」，為預防癌症復發帶來新思路；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，美國約翰霍普金斯大學的科學家們，已找到一種「超級充電」免疫系統的新方法，有望將原本善於偽裝、對治療反應不佳的「免疫冷腫瘤」，轉化為能被免疫系統識別並強力攻擊的「免疫熱腫瘤」，為預防癌症復發帶來新希望。

這項發表於《自然免疫學》（Nature Immunology）期刊的研究，目前已在乳癌、胰臟癌等小鼠模型中，證實了其有效性。

請繼續往下閱讀...

許多癌細胞之所以棘手，是因為它們非常「冷」，意即它們很會偽裝，讓身體的免疫系統無法將其識別為威脅，因此能抵抗免疫細胞的攻擊，也導致化療與免疫療法的效果不彰，患者的預後較差。

約翰霍普金斯團隊便致力於找到將這些「冷腫瘤」加熱的方法，讓免疫系統中的T細胞與B細胞，能重新鎖定並摧毀癌細胞。TLS：免疫系統的「前線指揮部」研究團隊的關鍵發現，在於一種名為「三級淋巴結構」（Tertiary Lymphoid Structures，TLS）的免疫組織。這些TLS是在慢性發炎區域形成的淋巴細胞聚集體，其存在與治療反應改善，患者存活率提高密切相關。

約翰霍普金斯團隊基於先前在乳癌研究中的成果，假設用免疫啟動劑「加料」腫瘤環境，能改善TLS的健全度，並大幅增強針對腫瘤的免疫反應。為了找出形成TLS所需的刺激因子，研究團隊採用「逆向工程」方法，先分析富含TLS的腫瘤環境，識別出關鍵刺激因子，接著將這些刺激因子應用於小鼠體內原本沒有TLS的腫瘤。

在腫瘤裡蓋「免疫軍營」 吸引大軍進駐

研究團隊發現，透過同時向小鼠體內的腫瘤，投予兩種能分別刺激STING蛋白與淋巴毒素β受體（LTβR）的免疫啟動劑，可以達到驚人的效果。這種「雙重啟動」不僅能迅速召集具有殺手功能的T細胞來強力抑制腫瘤生長，更關鍵的是，它能在腫瘤內部誘導生成TLS，猶如在敵軍陣營中建立起一座座「免疫軍營」或「前線作戰指揮部」。

更重要的是，雙重啟動還會誘導形成一種名為「高內皮微靜脈」（high endothelial venules）的特殊血管。這些血管就像專用閘門，允許淋巴細胞進入組織。透過螢光顯微鏡可以看到，大量T細胞和B細胞透過這些血管閘門，從血液循環湧入腫瘤內部，組裝成TLS並對抗癌細胞。

研究人員強調，這項發現揭示了癌細胞一個尚未被充分探索的弱點。未來這種方法有望與現有的化療和免疫療法結合使用，在多種癌症類型中提高治療效果並降低復發風險。不過，此研究目前仍處於動物實驗階段，距離實際應用於人體臨床，仍需進一步研究來確保其有效性與安全性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法