7旬水電師傅雙耳突嚴重聽損 自費人工耳蝸擺脫黑暗生活

〔記者王俊忠／台南報導〕1名70歲方姓水電師傅雙耳突發性感音神經性聽力受損，短暫佩戴助聽器無明顯改善，經成大醫院團隊評估、建議患者可植入人工耳蝸（即人工電子耳）。因為他已超過65歲，須負擔高額自費手術，方男選擇在右耳植入電子耳，術後3個月能理解簡短日常對話、1年內恢復社交活動與工作信心。

據了解，方師傅手術後初期經由電子耳仍聽不太清楚，1個多月後才逐漸適應、聽得清楚些，他告訴醫師「聽不到外界聲音，不知道要如何生活？社會宛如是黑暗的，開刀好，能聽到外界聲音很好，有人工電子耳，能重新連結生活的聲音與熱情」。

「年紀大，聽力變差是正常的吧？」，這樣觀念可能讓許多年高齡長輩錯失改善聽能的黃金時機。成大醫院耳鼻喉部聽力師陳嘉思說明，聽力退化並非單純自然老化現象，只要及早發現，可透過專業介入、有效改善。高齡者常見的聽力損失，不僅影響人際溝通，還可能增加憂鬱症、社會孤立甚至失智的風險，需及早診斷與處置。

據研究，65歲以上長輩中約三分之一有程度不等的聽力損失，其中多為漸進式惡化。然而，許多長者以為是自然老化，往往未主動就醫。陳嘉思指出，聽覺是一種可被介入、可被改善的能力，只要及早透過個別化的聽覺輔具與復健策略，長輩有機會維持清晰的溝通能力及良好的社會參與。

目前臨床上針對輕中度聽力損失，主要採用助聽器介入協助；對於重度聽力損失者，助聽器仍難辨識語音時，可進一步評估植入人工耳蝸（簡稱CI），人工耳蝸原理與助聽器不同，能將聲音轉換為電訊號刺激聽神經，是重度聽損者另1項介入改善選擇。

但陳嘉思也說，人工耳蝸並非所有人都適用，高齡長者對人工耳蝸的適應，受限於大腦可塑性和認知學習速度降低。成醫團隊在術前會評估長者整體健康狀況、認知功能、家庭支持與動機等面向，充分溝通，與長輩和家屬討論期待、適切管理，以提升手術後的適應成效。因為政府政策緣故，開人工耳蝸，18歲以下有健保補助；18歲至65歲有社會局補助；65歲以上則須自費。

