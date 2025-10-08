顏正國謝幕》肺癌是「吃」出來的！營養師：吃這抗炎

演員顏正國近日傳出因肺腺癌過世；圖為電影《少年ㄟ安啦!》重映時接受訪問。（資料照、記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕以《好小子》系列電影走紅，出演多部國片的演員顏正國，在昨（7）日傳出因肺腺癌過世，享年50歲，令影迷與電影人們不勝唏噓。

功能醫學營養師呂美寶在臉書粉專「食物的力量．呂美寶營養師」表示，大家以為「不抽菸」就能遠離肺癌，最新 2025 年發表於 《Scientific Reports》的研究指出：飲食中隱藏的「發炎趨勢」，也會影響肺癌風險！這項研究分析了英國近19萬名成人，追蹤長達9年。結果發現：

呂美寶表示，飲食發炎指數（Dietary Inflammatory Index, DII）越高，肺癌風險越高；尤其是「曾經吸菸者」族群中，飲食偏發炎的人，肺癌風險高出 26 %。蔬菜水果豐富、DII 偏低的抗炎飲食型態，肺癌風險可下降約 22 %。

呂美寶表示，DII（Dietary Inflammatory Index）是一個以近 2000 篇文獻為基礎建立的飲食評估指標，用來衡量我們的飲食是「促炎」還是「抗炎」。它涵蓋 45 種食物與營養素（此研究使用 28 種），例如：

•促炎成分：飽和脂肪、反式脂肪、膽固醇、精緻糖分、紅肉、加工肉品

•抗炎成分：蔬菜、水果、膳食纖維、Omega-3 脂肪酸、維生素A、C、E、D、葉酸、鎂、鋅、硒、多酚、薑黃、綠茶、大蒜、洋蔥等

DII分數越高，代表飲食越促炎，分數越低則越抗炎。呂美寶表示，長期的發炎狀態，會活化免疫系統、促進細胞氧化與突變。當這些反應在肺組織累積時，便可能提高癌化風險。促炎食物，會讓體內的發炎訊號（如IL-6、TNF-α、hsCRP）長期升高。而抗炎飲食，則能透過抗氧化植化素與多酚，調節免疫、減少氧化壓力。

呂美寶說明，若想抗炎，以下食物與生活習慣非常重要：

●增加蔬菜與水果：每天至少 5 顏色以上的「彩虹蔬果」，多酚與植化素能中和自由基、降低慢性發炎。

●選擇好油脂來源：以橄欖油、苦茶油、魚油取代 Omega-6 與反式脂肪，提升 Omega-3 與Omega-9 的攝取比例。

●攝取天然抗氧化營養素：如薑黃（curcumin）、綠茶（EGCG）、大蒜（allicin）、洋蔥（quercetin）等，都在DII 中屬「抗炎成分」。

●減少加工肉與高溫料理：多以蒸、燙、滷、涼拌，取代油炸、燒烤，降低致癌物產生。

●維持健康體重與戒菸：營養只是防護的一環，結合生活型態（不吸菸、運動、睡眠充足）才能真正降低癌症風險。

