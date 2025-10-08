限制級
沒等到腎臟 他助3人重生！34歲器捐者讓愛延續
〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院器官移植醫學中心成立，9月初完成首例在地器官捐贈，捐贈者的哥哥今（8）日在醫院分享幫弟弟決定器捐的過程，他也在現場簽署器官捐贈卡，場面溫馨。
台大雲林分院器官移植醫學中心今天揭牌，院方指出，未來器官捐贈者不用再轉送到外縣市進行，上月就有一名34歲男性捐贈者在院內在雲林完成肝臟、角膜捐贈，摘取後送到外縣市移植，有3名病患受惠。
院方表示，捐贈者因自發性顱內出血併腦疝脫，最後造成腦幹功能喪失，在器捐協調師劉幸儀耐心解說器官捐贈意義，家屬同意捐贈，經過評估捐出肝臟及角膜，即與台中榮總攜手在院內完成摘取手術。
捐贈者哥哥今天在器官移植中心揭牌典禮中紅著眼眶說，聽到醫院護理師詢問是否器捐當下，他不知如何決定才是對弟弟最好，隨即腦海中想起弟弟也在等待腎臟移植，雖沒等到，卻可以幫助別人圓夢，不過過程中媽媽、阿嬤強烈反對，溝通許久後，雖然很不捨，但她們也認同可以讓弟弟行善積德，生命以另一種形式延續，很有意義。
捐贈者哥哥表示，捐贈手術結束，看到醫療團隊細心遵照媽媽心願讓弟弟以最熟悉的光頭樣貌離去，弟弟的容貌比生前更安詳，整個過程讓他很感動及感謝，因為這樣他也簽署器官捐贈卡。
台大雲林分院指出，器官捐贈與移植就像是一場生命的馬拉松，需要捐贈者、家屬、醫療團隊及社會的共同努力，近年在衛福部及地方衛生單位指導下，雲林民眾對器官捐贈價值的認同逐步提升，院方自2004年完成首例勸募，2012年起與台中榮總合作，至今已圓滿22位病人成就大愛，更幫助數十名病患重獲新生。
