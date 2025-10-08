自由電子報
健康 > 杏林動態

沒等到腎臟 他助3人重生！34歲器捐者讓愛延續

2025/10/08 15:04

參與弟弟器捐過程後家屬也簽署器官捐贈卡。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院器官移植醫學中心成立，9月初完成首例在地器官捐贈，捐贈者的哥哥今（8）日在醫院分享幫弟弟決定器捐的過程，他也在現場簽署器官捐贈卡，場面溫馨。

台大雲林分院器官移植醫學中心今天揭牌，院方指出，未來器官捐贈者不用再轉送到外縣市進行，上月就有一名34歲男性捐贈者在院內在雲林完成肝臟、角膜捐贈，摘取後送到外縣市移植，有3名病患受惠。

34歲器捐者的哥哥在台大醫院雲林分院器官移植中心揭牌儀式上分享幫弟弟決定器捐的過程。（記者黃淑莉攝）

院方表示，捐贈者因自發性顱內出血併腦疝脫，最後造成腦幹功能喪失，在器捐協調師劉幸儀耐心解說器官捐贈意義，家屬同意捐贈，經過評估捐出肝臟及角膜，即與台中榮總攜手在院內完成摘取手術。

捐贈者哥哥今天在器官移植中心揭牌典禮中紅著眼眶說，聽到醫院護理師詢問是否器捐當下，他不知如何決定才是對弟弟最好，隨即腦海中想起弟弟也在等待腎臟移植，雖沒等到，卻可以幫助別人圓夢，不過過程中媽媽、阿嬤強烈反對，溝通許久後，雖然很不捨，但她們也認同可以讓弟弟行善積德，生命以另一種形式延續，很有意義。

捐贈者哥哥表示，捐贈手術結束，看到醫療團隊細心遵照媽媽心願讓弟弟以最熟悉的光頭樣貌離去，弟弟的容貌比生前更安詳，整個過程讓他很感動及感謝，因為這樣他也簽署器官捐贈卡。

台大雲林分院指出，器官捐贈與移植就像是一場生命的馬拉松，需要捐贈者、家屬、醫療團隊及社會的共同努力，近年在衛福部及地方衛生單位指導下，雲林民眾對器官捐贈價值的認同逐步提升，院方自2004年完成首例勸募，2012年起與台中榮總合作，至今已圓滿22位病人成就大愛，更幫助數十名病患重獲新生。

