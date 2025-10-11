健康網》常熬夜、忍高壓 醫授5訣救粒線體

科博特診所院長劉博仁表示，粒線體是身體的小電廠，想讓它更有活力變年輕，可多吃莓果、堅果等食物；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長期高壓、熬夜睡不飽，當心健康悄悄透支不自知。科博特診所院長劉博仁分享門診1位女病患年紀才40出頭，不僅覺得每天都好累，看起來也比同齡人蒼老。經檢查發現，係因「細胞發電廠」粒線體狀態差所致。建議日常吃對食物、規律運動、好好睡覺、進行壓力管理、採取間歇性斷食，可讓粒線體更有活力、抗老變年輕。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，這名女患者的生活型態，也是許多上班族的縮影：長期高壓、熬夜；三餐靠速食、炸雞、含糖飲料；缺少運動與放鬆時間，導致健康透支，也造成粒線體失衡衰老。

粒線體受損導致自由基大增

粒線體是什麼？為什麼跟老化有關？劉博仁說，粒線體就像身體的「小電廠」，負責提供能量。但當壓力大、飲食不均、睡眠不足時，粒線體會受損，製造能量的效率變差，還會產生大量「自由基」，造成疲勞感、慢性發炎、加速老化。最新研究 （Signal Transduct Target Ther, 2025） 也指出，粒線體失衡是衰老的重要關鍵。換句話說，想要抗老，就要先要顧好粒線體。

除此之外，劉博仁也提出以下日常保養粒線體的5個小秘訣：

●吃對食物：多吃深綠色蔬菜、莓果、堅果、魚類；少吃速食、炸物、含糖飲料；補充輔酶Q10、B群、鎂，可幫助能量生成。

●規律運動：有氧+間歇訓練可刺激粒線體再生，細胞更有活力。

●好好睡覺：粒線體需要夜間修復，熬夜就像是讓發電廠一直加班，最後會壞掉。

●壓力管理：散步、冥想、聽音樂等，可讓交感神經放鬆，粒線體也會更健康。

●間歇性斷食（Intermittent Fasting）：適度斷食能啟動自噬，把老舊粒線體「回收再利用」，讓細胞變年輕。

劉博仁提醒，衰老不是命運而是選擇，每天多一點點正確飲食與生活習慣，就是在幫粒線體充電，讓不停歇的青春時鐘慢下來。

