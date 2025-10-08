健康網》寒露至秋意上心頭 中醫：早晚有涼意了

寒露至，早晚開始偏涼，中醫師建議，外出要帶薄外套，千萬不要再灌冰水；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今天是寒露，全台氣溫慢僈降溫！不過中央氣象局表示，新竹縣、台中市今還會出現36度高溫，不過國際漢方芳療學院院長林君穎指出，早晚已經有點涼意了，記得出門帶件薄外套。

此外，這時候「寒涼＋乾燥」一起來，最容易讓身體不舒服，喉嚨乾癢、鼻子過敏、皮膚脫屑，甚至頭皮發癢。林君穎在臉書粉專「漢．本草芳療養生概念」指出，關節痠痛、舊疾也很容易復發，尤其是年長者和體質虛寒者，反而要格外小心，要注意保暖，別讓風寒趁虛而入。

在秋冬交替時，也要讓身體慢慢適應。「漢．本草芳療養生概念」建議，要多喝溫水，暫時戒掉灌冰水的習慣，不然脾胃會很受寒。還要多吃潤肺食材，像百合、梨、銀耳、蜂蜜等，別碰辛辣燥熱食物。

在運動上也要適度，尤其是長者清晨太早運動，寒氣會入侵。「漢．本草芳療養生概念」建議，改為午後散步更好，最重要的是不要再熬夜，睡眠是最好的免疫保養。

寒露，是24節氣中的第17個節氣。每年農曆9月中（約10月7日或8日），斗指辛，視太陽到達黃經195°時為寒露。《月令七十二候集解》中說：「九月節，露氣寒冷，將凝結也。」此時氣溫較「白露」時更低，露水更多，原先地面上潔白晶瑩的露水即將凝結成霜，寒意愈盛，故名。寒露也代表深秋的到來，氣候由涼爽逐漸轉入寒冷甚至下雪。

養生做得到 泡腳、按摩、艾灸

● 艾灸：於足三里、關元穴進行艾灸，溫補陽氣。

● 熱敷泡腳：睡前泡腳，可加薑片或精油，促進血液循環。

● 指壓按摩：每日按壓合谷、迎香，幫助緩解鼻塞、乾燥不適。

食療養生 內外齊下

潤肺生津：梨、百合、銀耳、蓮子、蜂蜜

●《本草綱目》載梨「潤肺清心，消痰降火」；百合能「養陰潤肺，安神益志」。

補益脾胃：山藥、紅棗、芡實、黃豆、小米粥

●《黃帝內經》強調「虛者補其母」，秋屬金，母為土，故養肺也需健脾。

養血安神：黑芝麻、桂圓、桑椹

●《神農本草經》稱黑芝麻「益精血，潤五臟」；桂圓「補益心脾，養血安神」。

