自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》寒露至秋意上心頭 中醫：早晚有涼意了

2025/10/08 14:47

寒露至，早晚開始偏涼，中醫師建議，外出要帶薄外套，千萬不要再灌冰水；圖為情境照。（圖取自freepik）

寒露至，早晚開始偏涼，中醫師建議，外出要帶薄外套，千萬不要再灌冰水；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今天是寒露，全台氣溫慢僈降溫！不過中央氣象局表示，新竹縣、台中市今還會出現36度高溫，不過國際漢方芳療學院院長林君穎指出，早晚已經有點涼意了，記得出門帶件薄外套。

此外，這時候「寒涼＋乾燥」一起來，最容易讓身體不舒服，喉嚨乾癢、鼻子過敏、皮膚脫屑，甚至頭皮發癢。林君穎在臉書粉專「漢．本草芳療養生概念」指出，關節痠痛、舊疾也很容易復發，尤其是年長者和體質虛寒者，反而要格外小心，要注意保暖，別讓風寒趁虛而入。

在秋冬交替時，也要讓身體慢慢適應。「漢．本草芳療養生概念」建議，要多喝溫水，暫時戒掉灌冰水的習慣，不然脾胃會很受寒。還要多吃潤肺食材，像百合、梨、銀耳、蜂蜜等，別碰辛辣燥熱食物。

在運動上也要適度，尤其是長者清晨太早運動，寒氣會入侵。「漢．本草芳療養生概念」建議，改為午後散步更好，最重要的是不要再熬夜，睡眠是最好的免疫保養。

寒露，是24節氣中的第17個節氣。每年農曆9月中（約10月7日或8日），斗指辛，視太陽到達黃經195°時為寒露。《月令七十二候集解》中說：「九月節，露氣寒冷，將凝結也。」此時氣溫較「白露」時更低，露水更多，原先地面上潔白晶瑩的露水即將凝結成霜，寒意愈盛，故名。寒露也代表深秋的到來，氣候由涼爽逐漸轉入寒冷甚至下雪。

養生做得到 泡腳、按摩、艾灸

● 艾灸：於足三里、關元穴進行艾灸，溫補陽氣。
● 熱敷泡腳：睡前泡腳，可加薑片或精油，促進血液循環。
● 指壓按摩：每日按壓合谷、迎香，幫助緩解鼻塞、乾燥不適。

食療養生 內外齊下

潤肺生津：梨、百合、銀耳、蓮子、蜂蜜
●《本草綱目》載梨「潤肺清心，消痰降火」；百合能「養陰潤肺，安神益志」。

補益脾胃：山藥、紅棗、芡實、黃豆、小米粥
●《黃帝內經》強調「虛者補其母」，秋屬金，母為土，故養肺也需健脾。

養血安神：黑芝麻、桂圓、桑椹
●《神農本草經》稱黑芝麻「益精血，潤五臟」；桂圓「補益心脾，養血安神」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中