健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》千萬網紅醫揭營養金三角 吃對比少吃更重要！

2025/10/08 18:05

美國千萬網紅醫師麥克提醒，健康的關鍵在於平衡熱量、巨量營養素與微量營養素。掌握這3個基礎，就能減脂不減肌，讓身體維持最佳狀態；示意圖。（圖擷取自photoAC）

美國千萬網紅醫師麥克提醒，健康的關鍵在於平衡熱量、巨量營養素與微量營養素。掌握這3個基礎，就能減脂不減肌，讓身體維持最佳狀態；示意圖。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為「少吃」就能變健康，但節食太久卻容易疲倦、代謝變慢，甚至反彈更快。擁有逾千萬訂閱的美國網紅醫師麥克（Mikhail "Mike" Varshavski D.O.）提醒，關鍵不是吃多或吃少，而是「吃對」。

麥克醫師在社群平台擁有超過1430萬名訂閱者，其影片「醫師親授減脂不減肌祕訣」吸引194萬人次觀看，他在影片中提出「營養金三角」概念，在追求健康飲食的路上，許多人將焦點放在卡路里計算上，然而，所有的飲食方式「都不是一樣的」，健康的關鍵在於平衡熱量（calories）、巨量營養素（macronutrients）與微量營養素（micronutrients）。只要掌握這3個基礎，就能減脂不減肌，讓身體維持最佳狀態。

熱量不是敵人　能量是關鍵

麥克醫師指出，卡路里其實是能量的單位，代表身體維持運作所需的燃料。「當你聽到『熱量』時，不要立刻想到要減少它。」他說，若長期熱量攝取過低，身體會進入保護模式、降低基礎代謝率，導致容易疲倦、注意力下降、甚至體重反彈。

他建議，應先估算「維持體重的熱量（maintenance calories）」，再視目標略為增加或減少，形成適度的熱量赤字，才是安全又持久的減重方式。

蛋白質、脂肪、碳水都不能少

巨量營養素是構成人體的三大要角：蛋白質、脂肪、碳水化合物。

麥克醫師強調，蛋白質是肌肉、皮膚、骨骼、血液的建材，對於想「減脂不減肌」的人尤其重要；脂肪則幫助荷爾蒙生成與脂溶性維生素吸收，不該被誤認為「不健康」；碳水化合物則提供腦與肌肉能量，其中的膳食纖維還能幫助腸道菌繁殖、降低膽固醇、控制食慾。

他提醒，碳水不是壞東西，問題在於選擇，要的是全穀食物，而不是精製糖與甜點。

碳水化合物提供腦與肌肉能量，其中的膳食纖維還能幫助腸道菌繁殖、降低膽固醇、控制食慾；示意圖。（圖擷取自photoAC）

碳水化合物提供腦與肌肉能量，其中的膳食纖維還能幫助腸道菌繁殖、降低膽固醇、控制食慾；示意圖。（圖擷取自photoAC）

維生素、礦物質雖微小　卻決定健康

第3個支柱是微量營養素，包括各類維生素與礦物質。

麥克醫師表示，這些營養素雖然攝取量少，卻影響能量代謝、免疫功能、血液凝固與骨骼形成。

「缺乏維生素B、C、D或鐵、鋅等礦物質，會讓人疲倦、免疫力下降、甚至出現貧血。」他提醒，人體無法自行合成多數維生素與礦物質，必須從飲食中獲得，因此食物多樣化、色彩豐富最關鍵。

同樣熱量 營養密度決定輸贏

麥克醫師舉例說明，兩個人每天都吃1500大卡，一人全靠餅乾，一人採地中海飲食。兩人都會變瘦，但結果完全不同：

「吃餅乾的人營養失衡、容易疲倦；地中海飲食者則能維持代謝、增強健康。」他說，這證明熱量赤字雖重要，但營養品質才是真正關鍵。

減重別走極端　每週0.45kg最理想

麥克醫師提醒，體重控制應循序漸進，「每週減重或增重不超過0.45公斤最理想」。

他指出，極端節食不僅會讓肌肉流失，也可能干擾荷爾蒙平衡，「搞壞身體只是讓減重更難」。不論流行什麼飲食法，熱量、宏量、微量三角形永遠是基礎。

醫籲從吃對開始 別從少吃開始

麥克醫師呼籲，真正的健康來自平衡而非剝奪。學會吃對營養、選擇天然食物、保持運動與良好睡眠，這比任何流行減肥法都更有用。

