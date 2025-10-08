自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

心靈避風港 宜蘭頭城社區心衛中心揭牌啟用

2025/10/08 14:23

宜蘭縣頭城社區心理衛生中心今天揭牌啟用。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣頭城社區心理衛生中心今天揭牌啟用。（圖由宜蘭縣府提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城社區心理衛生中心今（8）日揭牌啟用，成為羅東鎮、員山鄉之後，全縣第3處社區心衛中心，提供心理諮詢與社區關懷，以頭城、礁溪、壯圍鄉親為主要服務對象，期盼成為在地居民的心靈避風港。

頭城社區心衛中心位在頭城鎮農會3樓，邀請衛福部心理健康司司長陳柏熹、代理縣長林茂盛等人共同揭牌，象徵縣內心理健康照護資源再升級，讓守護心靈的力量更加綿密。

社區心衛中心由心理師、護理師、社工及職能治療師等各類專業團隊組成，提供心理諮詢與社區關懷服務，並會定期舉辦心理健康宣導活動，陪伴大家在生活的起伏中找到力量。

陳柏熹說，社區心衛中心是強化社會安全網第2期計畫的重要實踐，不僅是服務據點，更是一份安心的承諾，透過中央與地方緊密合作，共同守護民眾心理健康，讓大家知道自己並不孤單。

林茂盛也指出，10月10日是世界心理健康日，期許新成立的頭城社區心衛中心提供專業協助，成為縣民的心靈避風港。宜縣目前已有三處社區心衛中心，洽詢電話如下：頭城中心：03-9770123，員山中心：03-9220885，羅東中心：03-9513880。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中