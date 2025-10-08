心靈避風港 宜蘭頭城社區心衛中心揭牌啟用

宜蘭縣頭城社區心理衛生中心今天揭牌啟用。（圖由宜蘭縣府提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城社區心理衛生中心今（8）日揭牌啟用，成為羅東鎮、員山鄉之後，全縣第3處社區心衛中心，提供心理諮詢與社區關懷，以頭城、礁溪、壯圍鄉親為主要服務對象，期盼成為在地居民的心靈避風港。

頭城社區心衛中心位在頭城鎮農會3樓，邀請衛福部心理健康司司長陳柏熹、代理縣長林茂盛等人共同揭牌，象徵縣內心理健康照護資源再升級，讓守護心靈的力量更加綿密。

社區心衛中心由心理師、護理師、社工及職能治療師等各類專業團隊組成，提供心理諮詢與社區關懷服務，並會定期舉辦心理健康宣導活動，陪伴大家在生活的起伏中找到力量。

陳柏熹說，社區心衛中心是強化社會安全網第2期計畫的重要實踐，不僅是服務據點，更是一份安心的承諾，透過中央與地方緊密合作，共同守護民眾心理健康，讓大家知道自己並不孤單。

林茂盛也指出，10月10日是世界心理健康日，期許新成立的頭城社區心衛中心提供專業協助，成為縣民的心靈避風港。宜縣目前已有三處社區心衛中心，洽詢電話如下：頭城中心：03-9770123，員山中心：03-9220885，羅東中心：03-9513880。

