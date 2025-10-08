自由電子報
護眼顧齒

「虹膜炎」誤當結膜炎 眼壓暴升3倍險致青光眼

2025/10/08 14:24

何宜豪醫師提醒，若出現單眼紅痛、畏光或視線模糊等症狀，有可能是虹膜炎上身，務必盡快就醫檢查。（記者陳建志攝）

何宜豪醫師提醒，若出現單眼紅痛、畏光或視線模糊等症狀，有可能是虹膜炎上身，務必盡快就醫檢查。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕40歲王小姐日前在辦公室午休後發現左眼泛紅，原以為只是常見的結膜炎，自行點人工淚液緩解。沒想到症狀未見好轉，更陸續出現眼周酸澀、頭痛，甚至視力模糊。因直覺不對勁趕緊就醫，檢查確診為急性虹膜炎，眼壓更是飆升3倍，所幸及時治療讓病情回穩，若再拖延恐造成永久視力受損。

長安醫院眼科醫師何宜豪表示，患者就診時左眼眼壓高達45.7 mmHg，幾乎是右眼的3倍，屬於危險的異常數值。立即施打降眼壓針劑，並搭配口服藥物及眼藥水治療，迅速將眼壓控制下來。隔日回診時，眼壓已回到正常範圍，後續視野檢查顯示並無明顯視神經受損，慶幸及時就醫，否則後果難以想像，目前透過定期追蹤與藥物控制，病情已穩定。

何宜豪表示，急性虹膜炎是一種虹膜急性發炎反應，典型症狀包含眼睛紅腫、疼痛、畏光與視力模糊，且通常只影響單眼。其確切病因尚不明朗，可能與自體免疫反應有關，亦可能因季節變化、壓力過大而誘發。發炎過程中，細胞及滲出物若堵塞房水排出，眼壓便會急速升高，若未及時治療，可能引發青光眼、白內障甚至視力喪失等嚴重併發症。

何宜豪指出，因兩者症狀相似，虹膜炎常被民眾誤認為結膜炎，但主要差異在於虹膜炎通常沒有大量分泌物，卻會伴隨強烈畏光與視力模糊，且不具傳染性。若自行以人工淚液或成藥拖延，恐錯失治療時機。

他強調，急性虹膜炎治療重點在於「雙管齊下」：一方面以類固醇藥物控制發炎，另一方面密切監測並控制眼壓，必要時搭配散瞳劑以防止虹膜與水晶體沾黏。

何宜豪呼籲，若出現單眼紅痛、畏光或視線模糊等症狀，務必盡快就醫檢查。特別是高度近視者、有家族青光眼病史，或長時間過度用眼的族群，更應提高警覺。最後何宜豪提醒，規律作息、避免過度勞累，並定期檢查眼壓與視力，才是守護視力健康的關鍵。

