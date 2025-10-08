自由電子報
健康 > 杏林動態

25年21例成就大愛 台大雲林分院器官移植中心揭牌

2025/10/08 14:34

台大醫院雲林分院器官移植醫學中心成立，首例在地器官捐贈者家屬與院長馬惠明一起將刻有捐贈者名字的紀念鏡掛在紀念牆上。（記者黃淑莉攝）

台大醫院雲林分院器官移植醫學中心成立，首例在地器官捐贈者家屬與院長馬惠明一起將刻有捐贈者名字的紀念鏡掛在紀念牆上。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院「器官移植醫學中心」今（8）日揭牌，9月初已完成第一例在地器官捐贈摘除手術，捐贈者為34歲男性，捐出肝臟、眼角膜，共有3人受惠；台灣大學副校長張上淳指出，器官移植需要很多醫學專業整合，雲林分院目前可以執行器官捐贈，接下來目標是完成移植及後續照護，造福更多病人。

今天揭牌儀式在斗六院區新醫療大樓1樓器官捐贈大愛牆紀念區舉行，由衛福部醫事司專門委員郭威中、雲林縣副縣長謝淑亞、台大副校長張上淳、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲、台大雲林分院院長馬惠明等人共同揭牌。

馬惠明表示，台大醫院耕耘雲林分院21年，過去陸續成立心臟血管、急重症、肝膽、腫瘤等4大醫學中心，在急、重症弭平偏鄉醫療不平等，器官移植中心需高度整合醫學專業，象徵雲林分院醫學中心級照護能量全面實現。

台大醫院雲林分院器官移植醫學中心揭牌。（記者黃淑莉攝）

台大醫院雲林分院器官移植醫學中心揭牌。（記者黃淑莉攝）

謝淑亞說，今天不只是揭牌，更是希望、責任的起點，過去縣民要離鄉背井、南北奔波，現在生命轉機就在雲林，等待距離縮短，並感謝捐贈者家屬的大愛成就另一人的再生，縣府未來將持續推廣器官捐贈，讓這份大愛照亮更多等待的生命。

自2004年起推動器官捐贈，台大雲林分院於2004年完成首例勸募，2012年起與台中榮總合作，至今已協助22名病人成就大愛，捐贈器官包括心臟、肝臟、腎臟、肺臟、角膜、皮膚及骨骼等，幫助數十名病患重獲新生。

台大雲林分院協調師陳幸儀表示，器官捐贈推動不易，過去有不少家屬原本同意捐贈，但聽到摘除手術要到外縣市後又拒絕，器官移植中心成立有助於提高捐贈意願。

