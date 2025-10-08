心臟疾病成因多元 5種清潔動脈、維持心血管健康方法超簡單

有5種簡單的方法，有助於清除動脈污垢，並維持長期心血管健康。吃有益心臟健康的飲食為5種方法之一。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕心臟相關疾病的風險日益增加，其中最主要的誘因之一就是動脈內大量積聚的斑塊。這些斑塊由壞膽固醇、脂肪酸和細胞廢物組成，最終會減緩血液流動並完全阻塞動脈。印度時報（TOI）報導，有5種基於生活方式的自然療法，有助於清除動脈污垢，並維持長期心血管健康。

第一種方法：減少飲酒並戒菸。吸煙不僅會影響肺部，也對心臟有害。吸煙會損害內皮（動脈內壁較薄的一層），使得內皮更容易形成斑塊。菸草中的化學物質也會升高血壓，降低高密度脂蛋白膽固醇（HDL），並增加心血管疾病的風險。

雖然某些研究顯示適量飲酒對心血管有益，但過量飲酒會產生相反效果，會增加三酸甘油酯、血壓和斑塊的積聚。

第二種方法：減輕壓力。壓力是許多致命疾病的誘因，其中包括心臟病。壓力不僅是一種精神負擔，還會對身心和其他器官產生具體的影響。

優先進行壓力管理對心血管健康至關重要，冥想、良好睡眠和積極思考，都可以減少導致心臟健康惡化和動脈斑塊積聚的現象。

第三種方法：維持健康體重。健康體重是改善心臟健康的秘訣。多餘的體脂，尤其是腹部周圍的脂肪，通常是動脈粥狀硬化和心臟病高風險跡象。只要減輕5-10%體重，並結合體能鍛煉，就能顯著改善血壓、膽固醇水平，甚至還能提高胰島素敏感性。

第四種方法：保持身體活躍。每日進行體育鍛煉可以增強心肌，保持動脈彈性和反應性。規律運動有助於改善血液循環，降低血壓，提高高密度脂蛋白（HDL）水準。同時，快走、騎腳踏車、游泳和慢跑對心臟最有益。150分鐘的運動可以在7天內顯著改善體重，並有助於改善血糖水平。

第五種方法：吃有益心臟健康的飲食。改善動脈健康最有效的方法之一就是控制飲食。富含天然纖維的飲食可以減少發炎、降低低密度脂蛋白膽固醇 （LDL） 並增強整體血管功能。燕麥和糙米等全穀物富含可溶性纖維，有助於結合和排出血液中的膽固醇。

另外在飲食中添加健康脂肪，可改善體內膽固醇平衡。注意避免攝取過量加工食品，它們富含反式脂肪、添加糖和精製碳水化合物，這些成分會加速動脈斑塊的形成和發炎。

