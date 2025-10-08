自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

顏正國謝幕》發現肺腺癌到過世不到1年 醫建議篩檢

2025/10/08 14:00

顏正國近日傳出因肺腺癌過世。（資料照、記者王文麟攝）

顏正國近日傳出因肺腺癌過世。（資料照、記者王文麟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕以《好小子》系列電影走紅，近年出演多部國片的演員顏正國，在昨（7）日傳出因肺腺癌過世，享年50歲，令影迷與電影人們不勝唏噓；而他診斷出肺腺癌到過世，只有短短一年。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書說明，肺腺癌初期症狀不明顯，如果等到有症狀就醫時，十之八九通常都已經是末期！他更聽問：最近有病人肺腺癌長到十公分，仍然沒有明顯症狀，兩週後病情惡化進ICU，最後還好有救回來。最後蘇一峰補充，預防肺腺癌，定期篩檢是最好的方法。

國健署調整胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）的資格為具肺癌家族史之篩檢對象年齡5歲，男性從50歲下調至45歲、女性從45歲下調至40歲；此外，參考美國預防服務工作組（USPSTF）建議將重度吸菸者吸菸史條件從30包-年下調為20包-年。透過降低篩檢年齡與吸菸史門檻，將更多的民眾納入範圍內，以提升篩檢覆蓋率，期更早篩檢出肺癌，提升癌症治療成效，增加存活率，並降低死亡率。篩檢擴大後對象包含：

●具肺癌家族史：45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

●重度吸菸者：50至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。

