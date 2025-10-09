健康網》保肝先顧腸！ 醫點名4大食物吃出肝臟修復力

仁禾診所肝膽腸胃科醫師郭東恩指出，補充「益菌生」食物可提供腸道菌穩定的生長環境，照顧好腸道黏膜，避免有害物質進入肝臟系統；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肝是沉默的器官之一，一旦出現症狀，往往已造成健康嚴重危害。仁禾診所肝膽腸胃科醫師郭東恩指出，在台灣每年有1.3萬人死於肝臟疾病，想要保護肝臟，建議飲食可攝取全榖根莖類、膳食纖維、十字花科蔬菜、水果等4大類食物，除補充「益菌生」提供腸道菌穩定的生長環境，也可照顧好腸道黏膜，避免有害物質進入肝臟系統。

肝臟健康與腸道有什麼關係？郭東恩於臉書粉專「仁禾診所」發文指出，可以把腸黏膜細胞想成是保衛身體健康的第一線防線。正常情形下，腸黏膜細胞可以防止食物過敏原與細菌進入淋巴或血液，但若腸黏膜細胞不健康，有害物質就容易進入肝臟系統，影響肝臟健康。

此外，郭東恩進一步說明，肝臟健康與飲食的關聯，在於腸道菌叢的健康程度，也會影響肝臟修復能力。假設皆有肝炎病毒，菌叢愈平衡健康者，接受治療清除病毒的效果愈好。而要創造健康平衡的腸道菌叢，就必須飲食乾淨、均衡。

至於哪些食物可以幫助腸道菌叢平衡？郭東恩表示，比起多吃益生菌，更推薦攝取「益菌生」。益菌生就像是健康肥料，提供腸道細菌穩定環境助生長。益菌生的來源很簡單，包含以下4大類：

●全穀根莖類：如糙米、胚芽米等。

●膳食纖維：如豆類、木耳、秋葵、菇類、牛蒡等。

●十字花科蔬菜：如高麗菜、花椰菜、甘藍等。

●水果：如蘋果、奇異果、香蕉等。

郭東恩強調，上述4大食物不僅含有豐富的維生素或植化素，也能幫助身體減緩發炎、抗氧化。因此，建議保護肝臟不妨從健康飲食、保護腸道做起。

