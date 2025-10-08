「成人感冒藥剖半」餵3歲童 昏睡、走路不穩險釀禍

國泰綜合醫院院長簡志誠（中）指出，成人藥減半餵小孩是非常危險的做法，不同年齡、體重、代謝速度都會影響藥效與安全性，家長務必依照醫師指示服藥。（國泰醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕成人藥減半就是兒童劑量？小心釀成大禍！國泰綜合醫院近日收治3歲的小恩，因感冒咳嗽就醫，醫師開立專為幼兒設計的藥物，叮囑家長依照藥袋指示服用，沒想到夜裡小恩咳得厲害，媽媽心疼又心急，竟將成人藥片切半餵食，隔天爸爸見症狀未明顯好轉，又加餵兒童感冒糖漿，結果導致小恩出現昏昏欲睡、走路不穩等嚴重副作用，嚇得一家人急忙送醫。

在醫師追問下，發現小恩其實是因「重複用藥」導致中樞神經受到影響；幸好家長及時回診，醫師立刻停藥並安排心電圖與生命徵象監測，所幸最後平安無事。醫師提醒，兒童用藥不是成人藥的縮小版，「自行減量」反而可能讓毒性放大。

請繼續往下閱讀...

國泰綜合醫院院長簡志誠表示，少子化時代孩子是家中的寶，父母看到孩子生病難受總會急著讓他好起來，但門診中「自行加藥、混藥」的錯誤觀念屢見不鮮。他強調，成人藥減半餵小孩是非常危險的做法，不同年齡、體重、代謝速度都會影響藥效與安全性，家長務必依照醫師指示服藥，切勿自作主張。

常見的錯誤用藥行為還包括，見發燒就立刻給退燒藥、症狀一好就停抗生素、或把沒吃完的藥留待下次再用。簡志誠表示，家長應掌握幾個原則，領藥時逐一確認藥袋、劑量與成分，並將孩子正在服用的藥物列成清單，由於不同藥品可能含有相同成分，務必向醫師或藥師核對，避免重複或混用複方藥。

為提升民眾醫療識能、守護婦幼健康，國泰綜合醫院自9月17日至10月31日舉辦病人安全系列活動，響應衛福部「病人安全週」主題「兒童安康 醫同守護」、「孕產安全 你我共守」，活動期間除舉辦健康講座、趣味闖關與有獎徵答外，也結合社區與鄰近診所共同推廣病安觀念，讓「安全用藥」成為每個家庭的日常。

