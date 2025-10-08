自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感疫苗開打 首次引進「鼻噴式流感疫苗」無痛接種

2025/10/08 13:10

流感疫情進入高峰期，北市聯醫今（8）呼籲，符合資格民眾儘早接種疫苗。（北市聯醫提供）

流感疫情進入高峰期，北市聯醫今（8）呼籲，符合資格民眾儘早接種疫苗。（北市聯醫提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕流感疫情進入高峰期，北市聯醫今（8）呼籲，符合資格民眾儘早接種疫苗。第一階段公費接種對象包含嬰幼兒以及學生族群，北市聯醫說，若是孩子擔心針痛，也可以參考自費「鼻噴式疫苗」。台灣今年核准滿2歲到未滿18歲的兒童與青少年，不過聯醫也提醒，對重度免疫功能低下族群仍不建議施打。

北市聯醫表示，第一階段公費接種對象，開放族群與往年相同，包含65歲以上長者、55至64歲原住民、年齡滿6個月以上之嬰幼兒（若嬰兒年齡未滿6個月，則父母可公費接種）、國小到高中職學生。此外，醫事及衛生防疫人員、安養及長照機構所屬工作人員、幼兒園托育人員與保母。未滿65歲高風險慢性病人、罕見疾病、重大傷病及BMI達30以上者，也包含在第一階段施打範圍。第二階段自11月1日起，開放50至64歲無高風險之成人接種。

北市聯醫家醫科主任吳逸帆說明，流感疫苗屬於安全性很高的疫苗，大多數副作用都很輕微、短暫，常見反應大多為注射部位紅、腫、痛或硬塊，其他還包含可能倦怠、肌肉痠痛、頭痛及輕微發燒等全身反應。出現嚴重副作用的機率非常低，但因個人體質不同，若出現全身性過敏症狀，應立即就醫。

北市聯醫小兒科主治醫師宋季純建議，與傳統注射型流感疫苗不同，鼻噴式疫苗是使用「減毒的活病毒」。病毒被改造得極為弱化，只能在鼻腔黏膜短暫複製，不會引發肺炎或重症。他表示，鼻噴疫苗，若要與其他「活性減毒疫苗」等一起施打，則視疫苗種類建議同一天不同部位或至少間隔一個月以上施打。另外宋季純也提醒，對於9歲以下孩子第一次接種流感疫苗，無論是針劑還是鼻噴，都建議要間隔一個月補打第二劑。

宋季純說，鼻噴式流感疫苗為今年台灣的新選擇，無痛、模擬自然感染，對怕打針的孩子特別友善。每年流感病毒都在變臉，疫苗保護力需要定期更新，無論選擇針劑或鼻噴，及早接種才是關鍵。

北市聯醫說明，流感疫苗屬於安全性很高的疫苗，大多數副作用都很輕微、短暫。（北市聯醫提供）

