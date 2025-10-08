疫苗進步如同手機 美魔女陳美鳳推廣「左流右新」

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擔任衛教大使，呼籲民眾「左流右新一起打，真的美賣喔！」

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（2025）年流感疫情提前報到，國際新冠疫情也在升溫，台灣家庭醫學醫學會今（8日）舉辦防疫衛教記者會，邀請「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擔任衛教大使，呼籲民眾「左流右新一起打，真的美賣喔！」

陳美鳳表示，她每年都固定接種流感疫苗，疫情期間也乖乖打新冠疫苗，但近年不少人誤以為「得過或打過就免疫」。經醫師說明後，她才了解到新冠病毒每年都在變異，現在的疫苗副作用已降到最低，「就像手機一樣越來越進步，不能用舊觀念看待。」她也笑稱自己是「政府認證的長輩」，提醒民眾把握公費接種機會，「65歲以上10月起開打，11月起50歲以上也有補助，打疫苗不只是保護自己，也是保護家人。」

疾管署副署長曾淑慧指出，目前國內流感疫情持續上升，上週比前一週增加約13%，高峰落點仍待觀察；新冠疫情雖維持低點，但日本、韓國與美國等國已出現升溫。公費流感與新冠疫苗自10月1日開打，截至昨日分別接種近130萬劑與35萬劑，均為去年同期的兩倍，提醒民眾不論是否出國，只要符合資格都應儘快接種，「提前兩週接種才能在旅途中獲得完整保護力」，以降低感染、重症及死亡風險。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧補充，相較其他先進國家，台灣新冠疫苗接種率仍偏低，不少民眾因擔心副作用而卻步，但通報資料顯示，新冠與流感疫苗的不良事件發生率並無明顯差異，新冠疫苗是全球施打量最高的疫苗之一，安全性已有科學數據支持，民眾可以放心接種。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示，感染流感或新冠都不是「小感冒」，疾管署統計顯示，今年65歲以上重症患者中，每4人就有1人死亡，近9成都未接種疫苗，預防接種仍是避免重症與死亡的最佳防線。

為協助民眾判斷自身風險，台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會教授吳至行也分享學會開發的「成人新冠風險自我評估工具」，只需30秒即可了解自己是否屬於高風險族群，並及早完成接種，守護全家健康。

台灣家庭醫學醫學會於今（8）日舉辦「左流右新要及早 健康安心免煩惱」秋冬防疫衛教記者會，理事長黃振國（右2）表示，感染流感或新冠都不是「小感冒」，預防接種仍是避免重症與死亡的最佳防線。（記者邱芷柔攝）

