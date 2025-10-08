海扶刀將6公分肌瘤縮至3公分 成功當媽

周姓女子採用海扶刀消融治療子宮肌瘤，終於成功懷孕女生，特別感謝光田綜合醫院婦產部醫師陳穎中。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕30多歲的周姓女子一直想懷孕，之前被診斷出患有「子宮腺肌症」。不料，一次生理期血量驟增且痛到無法起身，求治光田綜合醫院婦產部醫師陳穎中，經陰道超音波與CA-125檢驗綜合評估，確認是肌壁長了約6公分的子宮肌瘤，為兼顧其生活品質與生育規劃，經採用海扶刀消融治療，子宮肌瘤小至3公分，終於順利懷孕產下一名女嬰。

陳穎中表示，子宮肌瘤與子宮腺肌症可能出現相似症狀，但病理機轉與影像表現不同，治療須個別化規劃，前者為子宮肌層的良性結節，常見經血增多與壓迫不適；後者為內膜長入肌層，經痛多更劇烈，且子宮常呈均勻腫大。

陳穎中表示，傳統處理肌瘤的方式需要切開子宮拿掉肌瘤，海扶刀在影像導引下，不需切開子宮就可以消融肌瘤，能最大程度保留子宮完整性，對仍有生育規劃且條件合適者，是兼顧療效與未來分娩選擇的治療選項。

周小姐術後休息約3個月便開始備孕，沒多久就成功懷孕，原本約6公分大的肌瘤也縮小至3公分，未再增大。陳穎中表示，海扶刀並非人人適用，若合併慢性疾病、其他婦科問題、曾接受下腹放射治療、肌瘤血流特別豐富或正處於孕期或哺乳期等情況，皆需更審慎評估。

