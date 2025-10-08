自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

保護自身記憶力 注意是否有這6種問題

2025/10/08 12:13

有6種問題會影響記憶力，壓力與焦慮是6種問題之一。圖為示意圖。（擷自freepik）



〔編譯謝宜哲／綜合報導〕人偶爾會忘記一些問題，例如暫時忘記鑰匙位置，遺忘某人姓名等，這些都是正常現象。但若有進一步的記憶力衰退情況，就可能對生活造成障礙，因此維護記憶力至關重要。滾動報導（Rolling Out）指出，有6種問題會影響記憶力，需時刻注意。

第一種問題：持續的憂鬱症狀。憂鬱症會嚴重影響記憶力，該疾病會影響大腦中負責創造新記憶和獲取現有記憶的區域的神經傳導物質功能。憂鬱症患者通常難以集中注意力及接受新資訊。

憂鬱症患者往往會陷入惡性循環，即記憶力下降加劇挫折感和自卑感，而自卑又加重憂鬱症狀。

第二種問題：睡眠不足。睡眠在記憶鞏固過程中擁有至關重要的作用。記憶鞏固是大腦將短期記憶轉化為長期記憶儲存的過程，而睡眠不足或睡眠品質不佳會嚴重損害該功能。

在深度睡眠階段，大腦會積極處理白天的訊息，加強重要的神經連接，同時丟棄不必要的細節。如果沒有充足的睡眠，這種鞏固過程就會變得低效或不完整。

第三種問題：藥物副作用。許多處方藥可能會干擾記憶功能。這些影響通常是逐漸發生的，因此藥物變化與認知症狀之間的關聯難以識別。

某些類別的藥物更容易產生與記憶相關的副作用。鎮靜劑、抗組織胺、降血壓藥和一些抗憂鬱藥物，都可能透過各種機制影響認知功能。

多種藥物之間的相互作用可能會加劇這些影響，尤其是在可能同時服用多種處方藥的老年人中。定期藥物評估有助於識別潛在的認知影響，並探索其他治療方案。

第四種問題：甲狀腺激素失衡。甲狀腺疾病會嚴重影響大腦功能，其症狀與其他認知疾病非常相似。甲狀腺功能亢進和減退都會損害記憶力、注意力和整體思維清晰度。

甲狀腺功能減退症通常會導致思維遲鈍、注意力不集中和記憶力問題，以及疲勞和體重增加等身體症狀。這些認知影響可能發展得非常緩慢，以至於被認為是正常的衰老。

甲狀腺功能亢進也會導致認知障礙，包括注意力不集中、思考發散等。甲狀腺功能亢進引起的快速代謝變化，會壓垮大腦有效處理訊息的能力。

第五種問題：缺乏維生素和礦物質。多種必需營養素在大腦功能中發揮關鍵作用，缺乏維生素和礦物質可能會導致記憶力問題。缺乏維生素B12尤其容易導致認知障礙。

維生素B12缺乏會影響髓鞘的生成，髓鞘是神經纖維周圍的保護膜，能夠有效傳遞訊號。缺乏足夠的維生素B12，神經通訊就會受損，導致記憶力問題、思考混亂和注意力不集中。

缺乏其他營養素也會影響認知功能。維生素D、葉酸或鐵含量低都會導致記憶力下降和思維混亂，而適當的補充可以改善記憶力問題。

第六種問題：壓力與焦慮。長期的壓力會導致一系列荷爾蒙變化，直接影響記憶的形成和檢索。皮質醇水平升高是人體的主要壓力激素，它會干擾海馬體的功能，而海馬體是大腦中處理記憶至關重要的區域。

焦慮症通常會導致擔憂和恐懼，持續的高度警覺和精神專注會消耗記憶形成和回憶所需的認知資源。緩解壓力和焦慮，通常可以改善記憶力。

