陪病家屬突急性心肌梗塞 值班護理師警覺、合作救命

新竹臺大分院護理師在危急時刻沉著應對，以專業與細膩關懷，守護病人與家屬，展現護理工作的價值。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院生醫醫院竹北院區病房日前1位父親在陪伴住院兒子時，突然出現躁動不安、胸悶與盜汗等症狀，情況危急。正值小夜班的3位護理師臨危不亂，立即啟動急救流程，協力將病人送往急診並轉入心導管治療，順利挽回性命。病人後續康復良好，已平安出院。

新竹台大分院表示，這名父親是30歲視障病人的主要照顧者，長年承擔家庭照護責任。當時護理師敏銳察覺異常，立即判斷可能是急性心肌梗塞，並呼叫同仁支援。隨即協助送往急診並聯繫家屬，安撫情緒不穩的妻子，確保治療銜接順利。同時留守病房，承接照護工作，確保其他病人服務不中斷。

急診團隊診斷後，確認該陪病者為急性心肌梗塞，立即進行心導管手術。由於送醫及時，治療過程順利，避免了心臟功能惡化的風險。對這名視障病人而言，父親不僅是日常依靠，更是心理支柱，這次急救不只是救回一條生命，更守住了一個家庭的穩定。

新竹台大分院護理部護理長張秀梅表示，護理團隊展現了3大專業價值：

第一，臨床敏銳度與警覺性。

第二，團隊合作與臨危不亂。

第三，病房照護不中斷。

新竹台大分院提醒民眾，急性心肌梗塞常見症狀包括胸悶、胸痛、冒冷汗與呼吸困難。若延誤治療，每小時死亡率會上升1%至2%。一旦出現類似症狀，務必立即就醫。

