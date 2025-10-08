自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

陪病家屬突急性心肌梗塞 值班護理師警覺、合作救命

2025/10/08 12:16

新竹臺大分院護理師在危急時刻沉著應對，以專業與細膩關懷，守護病人與家屬，展現護理工作的價值。（新竹台大分院提供）

新竹臺大分院護理師在危急時刻沉著應對，以專業與細膩關懷，守護病人與家屬，展現護理工作的價值。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院生醫醫院竹北院區病房日前1位父親在陪伴住院兒子時，突然出現躁動不安、胸悶與盜汗等症狀，情況危急。正值小夜班的3位護理師臨危不亂，立即啟動急救流程，協力將病人送往急診並轉入心導管治療，順利挽回性命。病人後續康復良好，已平安出院。

新竹台大分院表示，這名父親是30歲視障病人的主要照顧者，長年承擔家庭照護責任。當時護理師敏銳察覺異常，立即判斷可能是急性心肌梗塞，並呼叫同仁支援。隨即協助送往急診並聯繫家屬，安撫情緒不穩的妻子，確保治療銜接順利。同時留守病房，承接照護工作，確保其他病人服務不中斷。

急診團隊診斷後，確認該陪病者為急性心肌梗塞，立即進行心導管手術。由於送醫及時，治療過程順利，避免了心臟功能惡化的風險。對這名視障病人而言，父親不僅是日常依靠，更是心理支柱，這次急救不只是救回一條生命，更守住了一個家庭的穩定。

新竹台大分院護理部護理長張秀梅表示，護理團隊展現了3大專業價值：

第一，臨床敏銳度與警覺性。

第二，團隊合作與臨危不亂。

第三，病房照護不中斷。

新竹台大分院提醒民眾，急性心肌梗塞常見症狀包括胸悶、胸痛、冒冷汗與呼吸困難。若延誤治療，每小時死亡率會上升1%至2%。一旦出現類似症狀，務必立即就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中