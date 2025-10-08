自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

飲食調整搭配減重筆 新營醫院護理團隊健康瘦身

2025/10/08 11:50

部立新營醫院推出「減重筆」輔助計畫，結合健康飲食控制及營養管理，參與的護理人員平均成功減重2至5公斤，成效顯著，提升身體輕盈度與精神狀態。（新營醫院提供）

部立新營醫院推出「減重筆」輔助計畫，結合健康飲食控制及營養管理，參與的護理人員平均成功減重2至5公斤，成效顯著，提升身體輕盈度與精神狀態。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕護理人員長期面臨高強度工作與輪班挑戰，常忽略營養均衡與健康管理。部立新營醫院推出「減重筆」輔助計畫，結合健康飲食控制及營養管理，參與的護理人員平均成功減重2至5公斤，成效顯著，提升身體輕盈度與精神狀態。

家醫科醫師侯昂廷表示，減重班1個月實行飲食調整+減重筆計畫，強調控制飲食對於減重的重要性，只有配合良好的飲食習慣，才能有效促進脂肪代謝和體重管理。先進減重筆搭配專業營養師指導的控糖控油、低熱量高纖維飲食方案，強調三餐定時且均衡攝取蛋白質、蔬菜與適量碳水化合物，促進脂肪代謝並穩健維持健康體態，避免盲目節食導致身體負擔。

護理師李小姐分享指出，使用減重筆後，更清楚掌握每日飲食狀況，包括熱量攝取與營養比例，配合飲食指導，避免過度油炸和高糖食物，改以新鮮蔬果和優質蛋白質替代，短短1個月就減重近5公斤，激勵更多護理人員投入健康瘦身行列。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中