飲食調整搭配減重筆 新營醫院護理團隊健康瘦身

〔記者王涵平／台南報導〕護理人員長期面臨高強度工作與輪班挑戰，常忽略營養均衡與健康管理。部立新營醫院推出「減重筆」輔助計畫，結合健康飲食控制及營養管理，參與的護理人員平均成功減重2至5公斤，成效顯著，提升身體輕盈度與精神狀態。

家醫科醫師侯昂廷表示，減重班1個月實行飲食調整+減重筆計畫，強調控制飲食對於減重的重要性，只有配合良好的飲食習慣，才能有效促進脂肪代謝和體重管理。先進減重筆搭配專業營養師指導的控糖控油、低熱量高纖維飲食方案，強調三餐定時且均衡攝取蛋白質、蔬菜與適量碳水化合物，促進脂肪代謝並穩健維持健康體態，避免盲目節食導致身體負擔。

護理師李小姐分享指出，使用減重筆後，更清楚掌握每日飲食狀況，包括熱量攝取與營養比例，配合飲食指導，避免過度油炸和高糖食物，改以新鮮蔬果和優質蛋白質替代，短短1個月就減重近5公斤，激勵更多護理人員投入健康瘦身行列。

