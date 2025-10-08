自由電子報
健康 > 名人健康事

顏正國謝幕》肺腺癌無症狀 醫：這免費檢查很少人知道

2025/10/08 11:43

日前電影油麻菜籽重映，顏正國接受聯訪。（記者宋志雄攝）

日前電影油麻菜籽重映，顏正國接受聯訪。（記者宋志雄攝）

〔健康頻道／綜合報導〕以《好小子》系列電影走紅，近年出演多部國片的演員顏正國，在昨（7）日傳出因肺腺癌過世，享年50歲，令影迷與電影人們不勝唏噓。另外，不少影視名人，包含在2024年離世的汪建民，以及壯年人們最熟悉的孫越、鳳飛飛與文英等，皆因為肺腺癌過世。

澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲在臉書粉專「杜承哲醫師」指出，肺腺癌常常「完全沒有症狀」，所以被稱為「沈默的殺手」。現在知道有抽煙、空汙、家族病史、煮食、放射性氣體等因素，是肺癌的風險因子。第一期肺癌，可以有8、9成的治癒率；一但變成第四期肺癌，存活率直接跌破一成。

可是杜承哲直言，要在毫無症狀的患者中，找出早期肺癌，及早治療，避免它變成晚期，是最困難的第一步。

台灣從2022年開始推廣兩年免費一次的「肺癌早期偵測計劃」，來到2024年的1月，已經有7.8萬名民眾接受篩檢，其中抓出900多位肺癌患者，85%都是早期，可以說是「拯救了900多個家庭」。

杜承哲指出，靠著「低劑量電腦斷層」這個工具，這個可以拯救生命的檢查，是找出「沈默殺手」的超級情報員！而目前世界上，也僅有台灣、南韓、美國等少數幾個國家，已經開始提供對高危險群提供檢查。

杜承哲補充，在美國沒有保險的人，突然因為病痛去急診做斷層，光是斷層的費用可能就要六千到八千美金！這樣的檢查，「免費提供」之後，在台灣很多人還不知道可以運用，真的很令人擔心。

台灣的老煙槍加上家族病史，符合公費資格的可能有90萬人以上，目前也才七萬多人來檢查，不到十分之一。

符合公費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢資格的民眾，包括具肺癌家族史者（45-74歲男性或40-74歲女性）以及重度吸菸者（50-74歲、吸菸史達20包-年以上、目前吸菸或戒菸未達15年）。「如果要保護家人和朋友，希望接下來的每一天，還能創造更多美好的回憶，請趕快叫他們去醫院詢問吧！」

演員顏正國近日因肺腺癌離世。（資料照）

演員顏正國近日因肺腺癌離世。（資料照）

相關新聞請見

健康網》「好小子」顏正國肺腺癌病逝 醫：末期進程快又猛

健康網》顏正國肺腺癌病逝 隱形殺手5徵兆

