澎湖醫院脊椎內視鏡手術 為病患帶來新希望

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著醫療科技進步，微創的「脊椎內視鏡手術」成為新的選擇。這項技術僅需幾個約1公分的小切口，醫師透過特殊內視鏡與器械，即可直接進入病灶，移除壓迫神經的組織。由於避免了傳統手術需大範圍分離肌肉與破壞韌帶，脊椎穩定性不易受到影響，病人僅有小傷口，疤痕幾乎不明顯。

澎湖醫院骨科醫師蘇文進表示，內視鏡手術的優點在於微創、安全、恢復快。許多病人手術當天或隔天即可下床，甚至返家休養，減少了長時間臥床的不便與風險。對於高齡長者，或合併糖尿病、心血管疾病的患者，這樣的治療方式更能降低手術帶來的身體負擔。

目前脊椎內視鏡手術已廣泛應用於椎間盤突出、椎管狹窄與椎間孔狹窄等疾病。

1位65歲的王女士長年受到下背痛與坐骨神經痛困擾，走路不到10分鐘就會出現痠麻無力，嚴重影響日常生活與睡眠品質。經蘇文進醫師評估後，安排進行脊椎內視鏡手術。手術僅需幾個小切口，順利清除壓迫神經的病灶，術後第2天即能下床行走，3天後就返家休養。

隨著內視鏡技術成熟，僅需幾個小切口，即可獲得良好療效。研究指出，病人術後恢復期比傳統手術縮短一半以上，多數能在一至兩週內恢復日常生活。對患者而言，脊椎內視鏡手術不僅展現醫療的進步，更代表生活品質提升的新希望。

