健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》3家居用品暗藏毒素！ 哈佛醫警告：塑膠砧板快扔掉

2025/10/08 11:08

塑膠砧板雖方便，但隨著刀痕增加，會釋出肉眼看不見的微塑膠顆粒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕全印度醫學科學院（AIIMS）胃腸病名醫塞西（Dr. Saurabh Sethi），曾於哈佛醫學院受訓，在社群媒體發文提醒，許多看似無害的「日常用品」，其實正默默危害你的健康！他點名 「3項家家都有、卻應該立刻丟掉」的危險用品，包括香氛蠟燭、塑膠砧板與老舊不沾鍋，警告這些物品可能讓你吸入毒氣、吃進微塑膠，甚至干擾荷爾蒙與影響腸胃功能。

1. 香氛蠟燭：浪漫香氣背後的荷爾蒙殺手

塞西醫師指出，許多香氛蠟燭含有鄰苯二甲酸酯（Phthalates），這是一種會干擾人體荷爾蒙的化學添加物。此外，多數蠟燭使用的石蠟（Paraffin）在燃燒時會釋放揮發性有機化合物（VOCs）與煙塵，長期吸入可能誘發過敏、氣喘，甚至影響腸胃健康。建議改用無香豆蠟、椰蠟或蜂蠟蠟燭，燃燒更乾淨，對呼吸道也更友善。

多數蠟燭使用的石蠟（Paraffin）在燃燒時會釋放揮發性有機化合物（VOCs）與煙塵；圖為情境照。（圖取自freepik）

2. 塑膠砧板：每一刀都可能釋出微塑膠

塑膠砧板雖方便，但隨著刀痕增加，會釋出肉眼看不見的微塑膠顆粒。塞西醫師警告，這些微塑膠會隨食物進入體內、長期累積，可能與癌症、心血管疾病風險上升有關。建議選用木質或竹製砧板，天然抗菌、不易產生深刮痕，更耐用也更安全。

3. 老舊不沾鍋：刮痕裡藏的健康危機

過去不沾鍋常含有PFOA（全氟辛酸），與生殖及荷爾蒙異常有關。雖然現代產品多標榜「PFOA Free」，但塞西醫師提醒，一旦鍋面出現刮痕或剝落，仍可能釋出微粒與化學殘留物，進入食物中被人體吸收。建議改用不鏽鋼、鑄鐵或純陶瓷鍋具，更耐用、安全且能均勻導熱。

塞西強調，現代人追求方便與美觀，卻常忽略生活中潛藏的「慢性毒素」。他呼籲大家定期檢視家中用品，「健康不該被習慣偷走」，小小改變就能讓家更安全、呼吸更乾淨、飲食更安心。

