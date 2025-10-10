健康網》愛上二次元！ 「紙性戀」非病態驅動自我成長

虛構角色總是堅強、善良、永不背叛，成為人們心中「理想愛人」的象徵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在二次元文化席捲全球的時代，你是否曾對動畫、漫畫或遊戲中的角色產生強烈好感？心理學上，這種現象有個名字「紙性戀（Fictophilia）」。心理師余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師」指出，紙性戀並非病態，而是一種對虛構角色產生深度情感連結與仰慕的心理現象。她強調：這不是逃避現實，而是現代人面對高壓生活、尋找理想情感出口的方式之一。

在虛構中找到真實自己

在學業、職場、人際關係壓力下，許多年輕人感到現實中的情感太複雜、太消耗。而虛構角色總是堅強、善良、永不背叛，成為他們心中「理想愛人」的象徵。余佳容表示，這些角色代表著人們內心對「完美人格」的嚮往。「他們不是不敢面對現實，而是渴望在理想中尋找力量，」她說，「紙性戀是一種對『更好版本的自己』的投射與追求。」

想變得配得上他／她

心理學研究指出，當人們對某個對象產生深厚情感時，會出現「想變得更好」的動力。這種現象在紙性戀中尤其明顯，許多人因喜歡某角色而開始健身、學習、甚至改變生活態度。「與其說他們是迷戀虛幻，不如說他們被角色的勇氣、堅毅所啟發」余佳容說。這樣的愛，反而成為自我成長的驅動力。

愛的不是真實人 愛卻很真實

現實關係往往充滿妥協與算計，而紙性戀者的情感卻是純粹的、理想化的、沒有功利成分。余佳容指出，這樣的情感有助於人們釐清自己的價值觀與理想：「當你說你喜歡某個角色的善良或堅強，其實你正在認識自己真正嚮往的特質。」真正重要的不是這份愛是否真實存在於現實中，而是這份愛是否讓你成為更好的自己。

紙性戀並不需要羞愧，它是現代情感表達的一種形式。若它能讓你獲得啟發、找到前進的力量，那就是一段有意義的關係。余佳容說：「妳值得擁有屬於自己的情感世界，也值得為那份愛感到驕傲。」

