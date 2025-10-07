健康網》3類健康長壽蔬菜 美國百萬網紅醫天天都吃



〔健康頻道／綜合報導〕美國百萬網紅醫師甘德里博士（Dr. Gundry ）在倡導最富健康、營養的三種蔬菜，他表示，蔬菜無疑是對健康與長壽最重要的食物之一。蘑菇、秋葵和深色苦葉蔬菜等，最好常出現在你的餐桌上，可以讓身體更健康。

甘德里在YouTube頻道又漲粉，不到一個月時間，已有113萬粉絲跟隨，「最富健康、營養的三種蔬菜影片上架3年，已有354萬次觀看紀錄。已75歲的甘德里鼓吹，這三種蔬菜可以盡情食用，既平價又有滿滿的營養價值。

他首推蘑菇類，含有許多多醣，腸道裡的微生物（腸道菌群）有這些酵素可以把這些糖分子分解，並「吃掉」它們。所以這些其實是蘑菇裡的益生菌（prebiotic fiber），腸道好菌吃這些，進而產生後生元（Postbiotics）。後生物正是可以幫助腸壁、幫助免疫系統、幫助血管、幫助大腦的東西。

蘑菇富含褪黑激素。在市場上很容易就可以買到香菇，富含一種叫做β-葡聚醣（beta glucan）的多醣，這對腸道健康很好；猴頭菇吃了之後人體會生成一種叫作BDNF，對大腦是好的；洋菇免疫增強劑，也是延壽助力。

再來是秋葵，甘德里說，很多人不喜愛它黏黏的口感，腸道菌群會喜歡它，還能阻止你吃下的凝集素（Lectins）。凝集素能夠抵抗腸道中的分解，被攝入後，凝集素可以導致紅血球聚集在一起，還會引起噁心、嘔吐、胃部不適和腹瀉。較輕微的副作用包括腹脹和脹氣。

最後一個推薦是深色苦葉蔬菜，甘德里可以看到有些人眉頭皺起來，但據針對長壽者研究顯示，他們喜歡吃苦味食物、苦葉蔬菜。原因就在於這些深綠或深紅蔬菜含有多酚（polyphenols）。多酚不僅餵養好菌群，也是改善線粒體健康的關鍵。

甘德里推薦芝麻菜（arugula）、瑞士甜菜（Swiss chard）、白菜、小菊苣等，這些深綠葉菜還富含纖維，大量維生素 A、C、K（和 K2）、B、E等，可以快速讓你有飽足感，也讓你的腸道菌群開心。這三種類蔬菜，每天吃一定讓你更加長壽。

