健康網》顏正國肺腺癌病逝 隱形殺手5徵兆

〔健康頻道／綜合報導〕50歲「好小子」顏正國因肺腺癌四期病逝，入圍金馬獎影帝、港星柯煒林也是末期，光是演藝圈還有汪建民也因肺腺癌離世。早期肺腺癌並無明顯徵狀，有症狀時發現往往為中、晚期，錯過黃金治療期，死亡率高。

據嘉義市衛生局衛教資料，肺癌可分為幾個不同種類，其中肺腺癌是目前肺癌中人數最多的，大約有超過6、7成。肺癌存活率低，主要與診斷期別有關，第1期肺癌之5年存活率達9成，到了第2期約6成，第3期則下降到約3成，但如果延誤到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成。

根據澄清醫院中港分院衛教資料，肺腺癌主要臨床症狀包含以下五點，如發現相關症狀，要小心可能是肺腺癌的警訊，應盡速就醫檢查。

●胸悶或胸痛，導致患者頻繁出現呼吸不順或氣喘。

●慢性咳嗽超過兩週未痊癒，且沒有感冒、發燒。

●頸部與鎖骨淋巴結出現腫塊，身體其他部位有莫名疼痛感。

●支氣管受腫瘤壓迫，有咳血且痰中帶血的情況。

●出現疲勞感、體重減輕、食慾不佳、吞嚥困難、聲音嘶啞。

衛福部將肺癌篩檢納入我國第5類癌篩檢，補助肺癌高風險族群2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT），能夠偵測到直徑小於1公分的肺腫瘤或肺結節，是目前唯一具國際實證、可以早期發現肺癌的篩檢工具。

國民健康署補助低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢，補助對象包含：

具肺癌家族史者：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；

具重度吸菸史者：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。

衛生局提醒，吸菸仍是肺癌最主要的危險因子，有吸菸之民眾，應接受戒菸服務，找回自身的健康。

