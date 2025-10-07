自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》「好小子」顏正國肺腺癌病逝 醫：末期進程快又猛

2025/10/07 20:01

好小子顏正國今（7）日下午病逝，日前他在臉書PO出的照片中，罹患肺腺癌4期，已明顯消瘦且臉色蠟黃。圖為他在年初時的留影。（取自顏正國臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕好小子」顏正國再過3天將迎來生日，卻在今（7）日驚傳病逝，得年50歲。由殯葬業者「鋼鐵爸」阮橋本在臉書發出訃聞。他日前在臉書PO照，面色蠟黃且消瘦不少。他罹患肺腺癌四期，於上月30日住進亞東醫院。

肺腺癌讓演藝圈聞癌色變，33歲港星柯煒林也是肺腺癌第4期，正在積極接受標靶治療，病況好轉，但也有副作用出現，正忍受副作用的不適。

根據澄清醫院中港分院衛教資料，肺腺癌是指肺臟中的腺體細胞產生病變。肺腺癌較好發於女性，且腫瘤擴大較慢，初期症狀不明顯，一旦出現症狀且經診斷時，已是第三或第四期，且轉移速度快、死亡率偏高。

主要臨床症狀為胸悶或胸痛，導致患者頻繁出現呼吸不順或氣喘。若慢性咳嗽超過兩週還未痊癒，且沒有感冒、發燒現象，則應立即安排就醫檢查。其他症狀包括出現疲勞感、體重減輕、食慾不佳、吞嚥困難、聲音嘶啞、頸部與鎖骨淋巴結出現腫塊，或身體其他部位有莫名疼痛感，一定要提高警覺，小心有可能是肺腺癌的警訊。

肺腺癌的腫瘤大小由1公分成長到10公分，約需五年時間。從最初侵犯鄰近的淋巴腺、肋膜、肋膜腔或肋骨，尤其最容易轉移到骨骼、肝臟、腦部、腎上腺等器官，需要安排影像檢查，確定有無轉移與判定腫瘤分期。

晚期肺癌病人則僅能選擇「全身性治療」，包括化學治療、標靶藥物治療、免疫療法等方式。其中，標靶藥物治療最令患者無法忍受的副作用是皮膚潰瘍。

肺癌標靶藥物常見而可預期的副作用為皮疹、痤瘡、腹瀉、甲溝炎。目前林口長庚醫療跨科團隊經過5年試煉，以β-blocker眼藥水透過紗布敷蓋於肺腺癌病人頭皮或臉部潰瘍患部，減輕他們的不適，能夠在不減藥的情況下，協助病患抗癌治療。

