健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》秋天喉嚨乾癢？ 蜂蜜南瓜來潤喉、柳丁薑茶別亂吃

2025/10/12 07:23

南瓜富含維他命A，幫助修復呼吸道黏膜；示意圖。（圖取自freepik）

南瓜富含維他命A，幫助修復呼吸道黏膜；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕秋天氣溫早晚落差大，許多人一到這個季節就開始「喉嚨卡卡、乾癢難耐」。耳鼻喉科醫師王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」提醒，這是秋季常見的「氣候性喉嚨不適」，若不注意飲食與保養，容易引起慢性咽喉炎或喉嚨腫痛。秋季護喉可多吃水梨、白木耳、南瓜、杏仁、蜂蜜；柳丁、薑茶則要看情況喝。

秋季護喉5神隊友

以下食材能滋潤、修復喉嚨黏膜，是秋天養喉的好幫手。

●水梨：被稱為「天然礦泉水」，能潤肺止咳、緩解喉嚨乾。

●白木耳：有「平民燕窩」美稱，滋陰潤肺效果一流。

●南瓜：富含維他命A，幫助修復呼吸道黏膜。

●杏仁：潤肺止咳，煮成「杏仁茶」更能舒緩喉嚨。

●蜂蜜：天然潤喉劑，能直接減緩乾癢不適。（1歲以下嬰兒不宜食用）

看情況吃的2食材

有些食物營養豐富，但要「分場合」吃，否則可能加重不適。

●柳丁：預防感冒、補維他命C時可吃；喉嚨發炎或有胃食道逆流者，酸會刺激喉嚨則不建議。

●薑茶：風寒感冒、畏寒流鼻水時可喝；乾咳、喉嚨乾癢時應避免，薑的熱性反而讓喉嚨更「火」。

柳丁預防感冒、補維他命C時可吃，胃酸逆流則不建議。（資料照）

柳丁預防感冒、補維他命C時可吃，胃酸逆流則不建議。（資料照）

秋季喉嚨NG食物

醫師提醒，以下食物容易讓喉嚨更乾、更發炎，秋季最好少碰：

●油炸物→燥熱、加重乾癢。

●辛辣食物→刺激黏膜。

●高糖甜食→生痰、喉嚨不清爽。

●酒精飲品→造成脫水、喉嚨更乾。

●加工食品→高鹽高鈉、增加負擔。

秋季護喉關鍵2大原則

王曜院長強調：「秋天保養喉嚨的關鍵在於滋陰潤燥、避免刺激。」除了選擇潤喉食物外，也應保持充足睡眠、避免熬夜、多喝溫開水。若喉嚨不適超過一週，建議及早就醫，避免延誤治療。

