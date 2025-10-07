自由電子報
健康 > 杏林動態

糖友找鞋有解 奇美醫異業合作量身打造

2025/10/07 20:43

奇美醫學中心與ASO阿瘦實業合作，共同推動足部健康照護。（奇美醫學中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「糖尿病族」、「職場站立族」、「運動愛好族」等是時常找不到合適鞋子的3大典型族群，為了從根源解決足部疲勞或關節不適的問題，協助特定族群擺脫困境，奇美醫學中心今天與ASO阿瘦實業簽署合作意向書，藉由醫療技術與產業科技的專業能量，共同推動足部健康檢測、臨床研究、產品應用，以及社區衛教，將醫療專業帶入日常生活，讓預防醫學的概念深植於民眾心中。

57歲的林姓女子是醫院佐理員，工作需長時間久站與走動，逐漸出現「足底筋膜炎」困擾，由於日常需搬運、清潔，足部承受過度負荷，導致足跟與足弓部位反覆疼痛，尤其清晨起床或長時間行走後更為明顯，甚至影響到工作效率與生活品質。

88歲的洪林老婦，因糖尿病多年導致足部神經病變，衛教師檢查發現她足部對音叉震動感與單股尼龍繩針刺痛感異常，足型為典型希臘足合併扁平足，再加上灰指甲與皮膚乾燥，多年來苦於「找不到合腳鞋」，只能勉強穿拖鞋度日，她走路時腰無法挺直，更難以長時間站立，生活受限。

奇美醫學中心院長林宏榮表示，久站、久坐或不正確的走路姿勢，會讓人感到足部疲勞或關節不適，看似無關緊要的問題，可能正悄然影響膝蓋、髖關節，甚至脊椎健康，大意不得。

林宏榮說，臨床上大致歸類3種典型族群，首先是「糖尿病族」，常因周邊神經病變，雖然走路卻感覺不到壓迫，但因選鞋不當造成傷口，甚至引發潰瘍；接著是「職場站立族」，因長時間站立導致足底筋膜炎或拇趾外翻，又因鞋子不合腳而疼痛難耐；最後是「運動愛好族」，為扁平足或高足弓族群，常遇到跑鞋或訓練鞋無法平均分散壓力，影響運動表現甚至受傷。

林宏榮強調，相關案例都證明了一雙對的鞋子，對許多人來說是剛性需求，卻也是難以實現的願望，也推動奇美醫院與ASO阿瘦攜手打造足部健康，「智慧足測3.0」進駐，從「腳」預防慢性病。

林宏榮提到，未來雙方將攜手投入社區健康促進，透過舉辦健康講座與衛教活動，提供足部保健知識與步態檢測服務，且共同規劃教育課程，提升醫療人員的足部照護知能，並展開臨床研究，探討足部健康與肌肉骨骼疾病的關聯性，將學術研究成果實際應用於產品改良，促進醫療保健更貼近個人化，從疾病治療轉向預防醫學目標，將健康管理融入日常生活。

ASO阿瘦董事長羅榮岳指出，自2018年起，在門市累積超過50萬筆「動態足壓量測」資料，逐步建立國人足部健康大數據，為了讓足部健康檢測走出門市、走進醫療與社區推廣，推出「智慧足測3.0」，並首度導入奇美醫院運動強化中心。

相較過往版本，足測3.0系統精度提升至1728個感測點，並將流程縮短至90秒，能快速精準地分析足壓與步態，並即時生成圖像化報告，呈現重心偏移、壓力集中與步態協調度，將複雜的數據轉化為個人化的健康建議，讓醫療人員與民眾能及早發現潛在的足部問題，並有效預防因足部功能退化所引起的慢性病問題。

針對臨床常見的足部問題，包含足底筋膜炎、拇趾外翻、足弓塌陷等，提供經科學驗證的鞋墊、鞋款，如與物理治療師共同研發的「超正步鞋墊」，為每位民眾量身打造最適合的日常鞋具，也將提供奇美醫院員工與就醫民眾專屬方案，讓足部健康照護更具便利性與可近性。

